Генералу Буданову и его управлению желаю новых успехов в работе.

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На день рождения Буданова взрываются российские самолеты / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот, pixabay.com

Становится определенной традицией, что ГУР не только осуществляет диверсионные операции на вражеской территории, но делает это эффектно, "с огоньком". Вот и сегодня в Челябинске сгорел военный самолет, которой принадлежал в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии пкс ВС рф. Аэродром Оленья на очереди?

Вряд ли самолет сгорел от стыда за то, что коят российские военные. И вряд ли он случайно сгорел именно в День рождения главы ГУР Кирилла Буданова. Вполне возможно, что таким образом Гуровцы поздравили своего генерала. А заодно сделали подарок всем украинцам.

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День рождения председателя ГУР только раз в год а потребность в успешных действиях ГУР — каждодневная. Все мы надеемся, что операции, подобные Челябинскому, будут осуществляться все чаще. И будут становиться все смелее и масштабнее.

А генералу Буданову и его управлению желаю новых успехов в работе. Потому что каждый успех ГУР - это еще один шаг к победе.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ" Южное " и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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