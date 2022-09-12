Грядет величайший манёвр армии России: "Великий зимний уход" по Крымскому мосту

Крымский мост / Фото twitter.com/Krymsky_bridge

"Отрицательное наступление", "великий отход" и прочие маркёры, которые распропаганда использует для прикрытия бегства в Харьковской (а теперь уже и Донецкой и Луганской) области отражают логику стратегического манёвра, задуманного Генштабом ВС РФ.

Этот замысел в общих чертах был реализован в конце марта, когда Россия начала быстро выводить свои войска под соусом концентрации на более важных направлениях. Дальше мы наблюдали концентрацию на Донбассе и на юге Украины.

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После того, как все задачи были достигнуты, теперь Россия будет концентрировать свои войска в районе ОРДЛО, когда армию поспешно отведут и оттуда, то будут реализованы завершающие мазки великого стратегического замысла - концентрация остатков армии на Перекопе и последующее героическое затопление Черноморского флота в Севастополе.

Последним аккордом "Большого отхода" будет величайший манёвр армии России, который войдёт в историю, как "Великий зимний уход" по Крымскому мосту". Симоньян торжественно заявит, что Крымский мост построили для того, чтобы Россия эффектно ушла из Крыма навсегда и упростить приход Украины на исконно украинские территории в бассейне Кубани и Терека.

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