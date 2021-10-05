Грузия "сдала" Зеленского из-за ареста Саакашвили

Михеила Саакашвили арестовали в Грузии / УНИАН

Иногда кажется, что отдельным политикам язык дан для того, чтобы они им врали и не более. В ситуации с арестом Саакашвили в Грузии ведут себя немного честнее, потому что там есть определенные традиции. В частности, премьер-министр Грузии сразу после задержания поблагодарил Украину за помощь в получении отдельных людей, которые разыскиваются Грузией - в частности, он вспомнил предыдущего начальника военной полиции Мегиса Кардаву, которого Украина экстрадировала в Грузию, а также поблагодарил за помощь в деле Саакашвили.

Зеленский, который пообещал вернуть Саакашвили назад в Украину, может рассказывать что угодно, но благодарность грузинской стороны свидетельствует сама о себе. Можно делать сколько угодно демонстративных "разборов полетов" вроде отстранения пограничников в одесском порту, откуда он отплыл в Поти, но все эти имитации направлены внутрь Украины. Потому что в Грузии достаточно серьезно рассматривают вопрос о том, что Саакашвили подтолкнули к этой глупости и сдали его грузинским властям именно представители Украины, и именно поэтому о каких-то противостояниях и вражде по этому поводу вряд ли придется говорить.

В свое время Порошенко не мог выдать его Грузии, из-за чего ему пришлось буквально выталкивать Саакашвили в Варшаву, где ему ничего не угрожало именно потому, что тогда он имел поддержку США. Однако с тех пор Грузия предоставила США материалы, которые подтверждали реальную коррумпированность Саакашвили на" высшем уровне "(несмотря на то что "внизу" ее действительно побороли).

Поэтому Саакашвили потерял поддержку везде - как в США, так и у его соратников в Грузии, на что указывает тот факт, что никто не вышел его защищать. Единственная представительница его партии, Единого национального движения Саакашвили, Тина Бокачава, посетила его в камере и возмутилась тем, что в его камере ничего нет, даже телевизора. Но другие лидеры его политической силы отреклись от Саакашвили, потому что им не нужен этот авантюризм. Они, как известно, проиграли местные выборы, но во втором туре еще имеют шанс побороться за несколько ключевых должностей, в частности, за кресло мэра в Тбилиси. А управлять столицей для любой политической силы важно. Именно по этой причине Единое национальное движение в Грузии не собирается втягиваться в поддержку Саакашвили, потому что надеялись, что он никогда не вернется в Грузию. И поэтому есть большая вероятность, что Саакашвили спокойно отбудет 6 лет в грузинской тюрьме.

Украина со своей стороны, теперь должна сделать соответствующее заявление, поскольку официально Саакашвили является гражданином Украины. А в таких ситуациях, когда арестован гражданин Украины, украинская власть обязана заявить о его поддержке - направить к нему консула в Тбилиси, который должен отрапортовать о том, что побывал у страждущего в камере и его не пытают - и на этом все закончить. Это необходимо, потому что Зеленский повторил ту самую ошибку, которую, к сожалению, когда-то сделал Порошенко, предоставив ему гражданство. Порошенко исправил свою ошибку, но почему Зеленский вновь повторил ее понять невозможно - разве что для того, чтобы казаться не таким, как Порошенко. Но именно этим он создал для себя проблему.

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А поскольку имя Саакашвили больше не звучит в Грузии, то и особых стараний больше и не надо. Все стороны сделали то, что имели. Единственное, что премьер Грузии случайно "сдал" Зеленского, когда заявил о благодарности Украине. Но это ничего не изменит.

Читайте такжеНеудивительно, что Саакашвили уехал. Странно, что он здесь задержалсяБолее того, я предполагаю, что украинская власть этим поступком сняла некоторые проблемы, которые нарастали с Грузией. Во-первых, Грузия серьезно настроена относительно вступления в НАТО - для них это является абсолютно принципиальным моментом. В принципе, во время демарша Зеленского в 2019 году, когда он отказался ехать на юбилейный саммит НАТО, Грузии удалось убедить руководство Альянса, чтобы Грузию отсоединили от евроатлантической интеграции Украины. Формально это произошло, но фактически это является ее проблемой до сих пор, потому что ранее неофициально Грузии дали понять, что она станет членом НАТО только после Украины. Поэтому, несмотря на то, что это условие для Грузии убрали, ей до сих пор тормозят все ее попытки.

За это Грузия, со своей стороны, несмотря на украинскую коррупцию, не очень заинтересованы в дружеских отношениях. Мы видели ту прохладу, которая наблюдалась во время встречи в Батуми. Но говорить о существенных проблемах в отношениях с Грузией было бы преувеличением. Хотя все будет зависеть от дальнейших событий, потому что с Грузией проблем у Украины еще хватает.

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда