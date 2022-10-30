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Готовы ли россияне отдать жизнь за Крым

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

30 октября 2022, 19:12

Оказывается, что русским для того, чтобы подтвердить тезис "Крым наш", нужно отдать свою жизнь в буквальном смысле этого слова.

Россиянка в Крыму
Что такое Россия и цена империи "Крымнаш" / скрин

Россия - это в истории ощетинившийся еж. На границах постоянно вот какая-то армия, все стоит: "Вот все, сейчас вам дадим гадам. Вы получите. Вы нас должны бояться", а внутри пустота. Потому что территория там не развивается, люди живут плохо, особенно в какой-то глубинке и так далее.

Вот и у них эта внутренняя пустота – это проблема, которая не позволяет им нормально чувствовать и чувствовать вкус жизни. Она им нормально жить не позволяет. Россияне должны понять, что жизнь после империи, на самом деле, это не катастрофа. Как правило, в общем-то, жизнь потом налаживается, и эта жизнь становится даже вкуснее и лучше. Допустим, Австрия когда-то была ключевым элементом большой империи Габсбургов.

Испания была империей. После империи жизни не заканчивается. После империи жизнь может, наконец, обратиться вглубь, в себя. Ты можешь перестать беспокоиться: "А как же нам еще что-то завоевать, и пытаешься вот это все хозяйство удержать". И просто переходишь к внутреннему переустройству, и концентрируешься на этом. Вот это тот путь, который предстоит пройти России. Неизбежно. Это вопрос времени. Через 5, через 10, через 50 лет, но они к этому придут. Наша задача заключается в том, чтобы провести работу относительно того, что это нормально, и опрокидывать их в это состояние.

Иллюстрация, которую я сейчас приведу, это как раз цена империи, когда начинает касаться тебя. Потому что, когда в 2014 году они все там кричали "Крым наш" в России, то, по большому счету, 99,9% населения это никак не касалось. Это им ничего не стоило. Ты просто сидел перед телевизором. Ты просто смотрел с утра до вечера эти блоки новостей, по которым показывали этих "зеленых человечков". И ты делал себе тату "Крым наш", бегал с флажком, просто под бутылку водки со своими друганами эти все дела обсуждал.

И, конечно же, абсолютное большинство россиян подерживало идею, что аннексия - это правильно, это хорошо, это чего-то там решает, чего-то там позволяет. Но сегодня тезис "Крым наш" требует буквального действия с их стороны. Потому что, оказывается, что для того, чтобы подтвердить тезис "Крым наш", нужно отдать свою жизнь в буквальном смысле этого слова. Потому что, если ты живешь сейчас в Крыму, и ты там бегал с этим русским флажком, аквафрешем, в 2014 году, то военкомы, которые приходят к тебе, они не спрашивают ты там за крымнаш был или был за Украину. Их вообще это не интересует. Они смотрят на тебя просто как на мобилизационные ресурсы, и забирают тебя туда, кидают в окопы под Херсон или в Запорожскую область, или куда-то еще, и ты просто дохнешь, потому что тебя не экипируют, тебе ничего не дают, тебя ничему не учат. Ты просто должен грудью своей широкой защитить "Русь-матушку", потому что ее руководство решило оторвать еще и кусок территории Украины или всю Украину, чтобы вас потешить, ваше самолюбие, а свою власть, которая направлена на то, чтобы грабить вас с утра до вечера, удержать таким образом.

Если мы посмотрим на Россию за последние 22 года Путина, то очень четко видно, что как только рейтинг начинал идти вниз, то сразу появлялась какая-то война. Каждый раз этому предшествовало снижение рейтинга. То есть, для них война - это просто инструмент удержания власти. Они все время движутся между коллапсом, потому что когда население обращает внимание на внутренние проблемы, будь то 1613 год или будь то 1917 год, то начинается коллапс.

Поэтому для того, чтобы преодолеть коллапс, они не находят ничего лучше, чем предложить экспансию, чтобы эксплуатировать какую-то великую идею построения коммунизма, если брать коммунизм. Или идею построения Российской империи. Или идею православия, которое нужно распространять на Восток и так далее. Поэтому все это всегда в конце концов все равно приводит к коллапсу, но за коллапсом следует новый этап экспансии. Это нужно понимать. Именно поэтому русские должны понять, что экспансия должна быть направлена внутрь, на обустройство. Вопрос, как нам обустроить Россию или как мы называем построссию, для них должен быть ключевой.

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аннексия Крыма Юрий Романенко новости Крыма
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