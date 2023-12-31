Глубинное украинское общество хочет жить как до 2022

Оно хочет жить беззаботно, в сверхпотреблении материальными благами и умеренным отдыхом.

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Для глубинного общества всегда был особенно магическим праздником Новый год / фото: ua.depositphotos.com

Конечно, оно не сидит здесь, в токсичном fb, и не читает все эти смысловые лонгриды и сложные пафосные поучения самоуверенных по жизни и не очень ЛОМов с их никому неинтересными "итогами года". Оно хочет жить беззаботно, в сверхпотреблении материальными благами и умеренным отдыхом, в половых приключениях и, однозначно, без постоянной травмирующей политики.

Оно хочет жить так, как будто война его не касается. Поэтому такая неадекватная реакция на мобилизацию. Но об этом позже, когда придет понимание серьезности вызовов 2024 года.

Для глубинного общества всегда был особенно магическим праздником Новый год. Во время него (как и во время политических выборов) оно показывало свой коллективный шарм, сюжетную мощь и панораму самонаслаждения от симуляционной влиятельности.

видео дня

Маркером выхода глубинного общества на временный пьедестал славы именно в этот день всегда был этот уличный пьяный ор на весь микрорайон и дешевый бесноватый фейерверк.

Эта общественная помесь определяла "горизонтальные коммуникации" новогоднего праздника, когда он приобретал характер эмоционального алкокарнавала, эстафеты столового оливье, ретроградного спирита под "Иронию...", Сердючку и "голубые огоньки" (которые позже вытеснялись разными "кварталами" и "дизелями").

Поэтому этот подиумный "выход" глубинного общества - идеальная возможность увидеть его скрытую животную суть и массовое мировоззрение.

К чему все эти размышления? Сегодня стал свидетелем одного разговора типичных представителей такой "глубинки" возле маркета - одного упитанного мужчины, наделенного ореолом маскулинной правоты по всем вопросам Вселенной (условно таких принято называть "Валерами", вот только сейчас прошу не привязывать эти смыслы к известному носителю этого имени) и озабоченной пищевыми вопросами и перспективой покупки трусов по скидкам кобиты (условно таких называют "Антонина"). Ну вот вырезка из диалога: - Да ваапще... ты слышал? 1 января траур... Капец... Почему народ не спрашивают?.... И далее идет реляция о разрушенных трауром планах этих лиц на сытое и яркое празднование 1 января.

Мораль следующая: эта часть общества никакие предостережения или обращения не воспринимает. В некоторых моментах оно понимает только вынужденный "кнут". Надо прекращать играть в целомудренную коммуникацию с глубинным обществом. Чтобы только не запугать бедных "бубочек" - так думать уже нельзя.

Впереди сложный и очень рискованный 2024-й год. 10-я годовщина оборонительной войны с Россией. Он требует укрепления государственной мощи и приведения "в чувство" части общества.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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