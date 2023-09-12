Глаза победы уставшие, но без тени сомнения

Отец троих маленьких детей садится напротив меня после выстрелов из пушки. Глаза утомлены.

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Боец ВСУ / фото: 22 отдельная механизированная бригада

Он спокойно смотрит на меня и говорит: убить этих негодяев (неценз.) лучшее, что я могу сделать для своих детей.

Отец, который пошел на войну вместе с сыном, закуривает сигарету и смотрит на меня усталыми глазами. "Сын на соседней позиции воюет, он у меня офицер. А я уже старший солдат. А какие у нас варианты - только выбить их из нашей земли. Только победа".

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Молодой солдат с татуировками викингов сидит на ящике из под снарядов и пьет кофе. Глаза тоже утомлены. Он делает глоток кофе и говорит мне: нет здесь романтики и хорошей жизни. Но есть возможность убивать этих негодяев (неценз.) столько, сколько сможем. И я буду это делать.

Комбат старший мужчина. Смотрит на меня добрыми глазами, будто отец. "Ребята хорошие у меня. Должны делать свое дело, а дело наше убивать дрянь, пока не уйдут с нашей земли. Воюем за победу".

Глаза победы утомлены, но без тени сомнения.

А ваши?

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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