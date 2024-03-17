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Где русские будут наступать в 2024 году

Александр Коваленко
17 марта 2024, 08:53
Приоритетные направления наступления российских оккупантов в 2024 году и чего от них можно ожидать.
Где русские будут наступать в 2024 году
РОВ планирует два больших наступления, а именно на Купянск и на Часов Яр / Коллаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ

Сейчас в западных СМИ и не только звучит множество версий о том, что российские оккупационные войска развернут в ближайшее время масштабную наступательную кампанию по всей линии фронта или же откроют фронт на Харьков или на Сумы, или же на Киев. Насколько реальны эти апокалиптические прогнозы и чего на самом деле можно ожидать от группировки РОВ в этом году? Давайте разберемся.

Потенциал группировки РОВ.

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Прежде чем оценить возможности российских оккупационных войск и спрогнозировать их планы, следует отметить два очень важных фактора. Первый: потенциал всей группировки с учетом групп войск по отдельности. Второй: чего россияне добились за прошедший 2023 год, обладая таким потенциалом, и какой для этого был задействован ресурс.

На сегодняшний день группировка РОВ численно представляет собой пехотную компоненту в 470 тысяч тел с механизированной компонентой до 3 тыс танков, около 7 тыс боевых бронированных машин, более 4 тыс единиц ствольной артиллерии и 1 100 РСЗО.

Вся эта масса рассредоточена на несколько групп войск со своими зонами ответственности, а именно:

- группа войск "Оборона Крыма" – контроль временно оккупированной территории АРК;

- группа войск "Днепр" – левобережная Херсонщина и большая часть ВОТ Запорожской области;

- группа войск "Восток" – южная часть Донецкой области и часть Запорожской области по административной границе;

- группа войск "Юг" – большая часть ВОТ Донецкой области;

- группа войск "Центр" – Луганская область Лиманское направление;

- группа войск "Запад" – Луганская область Купянское направление.

За прошедший год самым громким достижением действий российских оккупантов стал захват Авдеевки. Маленький городок неполной площадью 29 км² оккупационные войска штурмовали пять месяцев такими силами:

- от 60 до 80 (на пике наступления) тысяч личного состава;

- 10 тысяч л/с в резерве;

- более 450 танков (не менее 100 в резерве);

- более 1300 ББМ (более 200 в резерве);

- около 1200 единиц ствольной артиллерии;

- до 300 единиц РСЗО (до 50 в резерве).

При этом потери российских оккупационных войск на этом направлении составляли только убитыми 20 тысяч, а постоянное пополнение ресурса составило общей численностью 120 тысяч л/с. То есть, только на это даже не направление, а локацию РОВ вынуждены было сосредоточить группировку сопоставимую по численности с ГВ "Днепр", оперирующей в двух областях. Результатом за это время стал захват города и продвижение на 3-4 км западнее.

Сложно назвать выдающимся достижением такое наступление, не говоря уже о том, что для наступления на Харьков, Сумы или Киев нужен совсем иной ресурс, исчисляемый сотнями тысяч только личного состава, не говоря уже о механизированной компоненте.

Однако это не означает, что российские оккупанты отказываются от наступления, их цели на 2024-й год предельно ясны. В них входят два важных в понимании РОВ города – Часов Яр и Купянск.

Часов Яр (Донецкая область).

После оккупации Авдеевки Часов Яр стал одним из приоритетов наступления РОВ: как важный транспортный узел, выход на Константиновку и как доминирующая высота в регионе.

Часов Яр находится в зоне ответственности группы войск "Юг". По состоянию на сегодня она представляет собой:

  • личный состав – около 110 тыс оккупантов;
  • танки – около 400;
  • ББМ – 1 600;
  • ствольная артиллерия – 1 150;
  • РСЗО – около 300.

В настоящее время РОВ создают условия для подготовки более интенсивных наступательных действий на Часов Яр. В это входит:

- захват села Богдановка для выхода на Калиновку, перерезания трассы 0506 и создания давления на Часов Яр с севера. Здесь задействованы подразделения 299-го и 331-го парашутно-десантных полков 98-й воздушно-десантной дивизии;

- захват Ивановского для охвата Часова Яра по 0504 с юга и выхода на Ступочки. Здесь основная ударная роль отведена 11 десантно-штурмовой бригады, а также 217-му ПДП 98 ВДД и 102-му МСП 150 МСД 8 ОВА. О том, какую роль для ВДВ сейчас играет 11 ОДШБр, я писал ранее и пояснял, почему любой ценой, но они должны будут захватить Ивановское;

- захват Клещеевки и Андреевки для создания буфера безопасности для южного фланга. Здесь в основном оперируют подразделения 3 армейского корпуса, в частности 1008-й и 1194-й мотострелковые полки территориальных войск 6-й МСД.

Помимо задействованных РОВ в данном районе подразделений 2 и 3 армейских корпусов, а так же регулярной десантуры, у Часов Яра оперирует "Добровольческий штурмовой корпус" (ДШК).

С учетом развития событий в районе Часов Яра процесс катализации наступления на город у российских оккупантов напрямую зависит от захвата вышеупомянутых сел. Также важным фактором является и так называемый избирательный процесс на России. После завершения "выборов" президента РФ и проведения мобилизации на вторую половину 2024 можно ожидать пик наступления на Часов Яр. До этого у россиян есть 3-4 месяца для создания всех необходимых условий для наступления.

Купянск (Харьковская область).

Купянск относится к приоритетным целям командования РОВ в их планах выхода на правый берег Оскола.

Данное направления и в целом зона ответственности находятся под патронатом группы войск "Запад", которая за прошедший месяц серьезно реорганизовалась и усилилась, а именно:

  • личный состав – 81 тыс чел (месяц назад было 58 тыс чел);
  • танки – 1 100 (более 750);
  • ББМ – около 1 900 (1 250);
  • ствольная артиллерия – более 800 (700);
  • РСЗО – около 300 (210).

Данный показатель комплектации у РОВ по всей зоне боевых действий относится к образцово-показательным, а потому эта группа войск хоть пока и не самая многочисленная, но наиболее боеспособная.

Тем не менее, не смотря на такой высокий уровень комплектации ей приходится оперировать по линии фронта более 150 км, а не концентрировать всю эту прорывную мощь на одном участке, что отличает данное положение вещей от того же авдеевского наступления.

Аналогично, как и с Часов Яром, катализацию наступления можно ожидать во второй половине 2024 года.

Линия 0532.

Для РОВ важным также является процесс выхода на линию 0532, то есть, взятие под полный контроль трассы от Марьинки на Угледар.

Неоднократно обжегшись при наступлении на Угледар, российские оккупанты сейчас накапливают силы для очередной волны наступления на город - но только после того, как для этого будут созданы все условия. В частности, охват города будет не только с юга, но и с севера, что упростит им задачи по наступлению.

С другой стороны процесс продвижения по 0532 с севера на юг и к трассе с востока тормозится сопротивлением Сил обороны Украины и не исключено, что терпение РОВ оборвется и они опять попробуют с юга штурмовать Угледар по дорогам смерти.

Роботинский выступ.

Здесь для РОВ важно в первую очередь выровнять линию боестолкновения. То есть, вернуть под свой контроль ту часть Запорожской области, что была потеряна летом 2023. Но без захвата Роботино дальнейшее продвижение невозможно.

Поэтому в ближайшее время на Юге это будет самое ожесточенное место боестолкновений в рамках наступательных рефлексий РОВ.

В свою очередь авдеевское наступление значительно подорвало боеспособность группы войск "Запорожье", которую сейчас слили с ГВ "Днепр". Подорвало тем, что на компенсацию потерь по механизированной компоненте все материально-техническое обеспечение свозилось в первую очередь ГВ "Юг", а вот южные группировки были в режиме ожидания, что ослабило их ударный потенциал.

Выводы.

На вторую половину 2024 года командование РОВ планирует два больших наступления, а именно на Купянск и на Часов Яр. Осилить наступательную кампанию по всей линии фронта они не смогут – не хватает для таких действий ресурса. Открыть второй фронт, на Харьков или Киев – тем более.

При этом все вышеизложенное не означает, что на остальных участках фронта спокойно и затишье. Лиманское направление постоянно под давлением, Белогоровка находится в эпицентре штурмовой деятельности РОВ и т.д. Но все же основное, повышенное внимание и ресурс российские оккупанты могут концентрировать на отдельно взятых локациях, а не на целиком плацдармах.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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