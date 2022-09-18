Где Россия, там и концлагерь, считает Юрий Романенко / генштаб ВСУ

К сожалению, Изюм в очередной раз подтверждает одно правило - где твари задерживаются хотя бы на пару недель, там и сразу возникает геноцид. Где приходит Россия, там и концлагерь с гекатомбами трупов.

По-другому жить не могут, не умеют, не хотят. Сталин, Иван Грозный, Пётр Первый и прочие маньяки - не исключение из правил, а суть большой девиации под названием Россия.

Потому демилитаризация и денуклеаризация России - стратегическая цель всего свободного мира. О которой не нужно стесняться напоминать нашей дипломатии с утра до вечера.

И да, ещё нужно не стесняться, что если подналечь всем свободным миром, то Япония получит Курилы, Польша кусок Восточной Пруссии, Финляндия -Карелию, Китай с удовольствием проглотит отторгнутые по Тяньцзинскому "договору" 1858 года территории Дальнего Востока. Маньяка никому не жалко.

Тем более, не жалко нацию, коллективно тяготеющую к насилию и самоубийству. Ну какой нормальный народ будет кончать от воплей о ядерной пепле? А бело-сине-красная некрофилия запросто.

Так что на вопрос "хотят ли русские войны?", весь мир воочию получил внятный и чёткий ответ. Хотят. Алчут. Жаждут. Упиваются видом трупов. Дают свободу уголовникам, как Сталин гнал штрафбаты на пулемёты.

Для русской бабы кольцо с трупа пахнут радостью похлеще любой шанели. Вот это должны осознать на Западе - русская баба кончает не от любви (ее она то и не узнаёт никогда), а от кольца, снятого с трупа. Не стесняйтесь об этом говорить везде.

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