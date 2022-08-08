Где на самом деле нужно проводить референдумы

Референдумы нужно проводить в республиках рашистской федерации / коллаж УНИАН

О референдумах на оккупированных рашистами территориях и победе Украины.

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей уже начали не просто говорить о проведении фейковых референдумов, а проводить подготовку для их проведения.

Россия спешит, а это значит, что развитие ситуации для России становится негативным и так называемая военная спецоперация становится провальной.

Да, еще рано хлопать в ладоши и кричать о победе Украины, но то, что победа Украины становится все очевиднее, красноречиво и свидетельствуют новости о различных мероприятиях рашистов по подготовке этих фейковых референдумов.

Россия не просто страна-террорист и захватчик, Россия стала злом, которое нужно победить, а еще лучше уничтожить, чтобы в будущем мы только вспоминали об этом зле, а ужасы, которые это зло делает сегодня, больше никогда не повторились.

А референдумы нужно проводить в республиках рашистской федерации, чтобы увидеть конец последней колониальной империи зла.

Все будет Украина!