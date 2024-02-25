Филигранная работа наших ВСУ

Убежден, что это еще далеко не точка, а жирные многоточия.

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ВСУ / Коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 128 отдельная горно-штурмовая бригада

В день второй годовщины полномасштабного вторжения россиян в Украину наши Киберы ВСУ филигранно "поздравили "оккупантов, сочувствующих" русскому миру", их партнеров и разного типа предателей. Думаю, что паника и шок от того, что наши хакеры могут спокойно добраться до всех их секретов, то была лишь часть айсберга.

Масштабы такого "приветствия" следующие:

Взломали 11 сайтов российских компаний, которые так или иначе засветились в содействии вооруженной агрессии против Украины. Открываешь стартовую страницу, а там – упс– шойгу, Герасимов, Путин, Ждун, Упоротый Лис и "хороший русский" обсуждают неудачный план захвата Киева за три дня.

видео дня

Впечатлены веб-ресурсы частной охранной компании "Беркут", чьи сотрудники входят в подразделение" Барс" армии РФ.

Подверглись атаке производитель сетки из Набережных Челнов, который предоставляет материалы для российских подразделений," База сеток", компании" Фактор "и" Тедоколор", которые ремонтируют военную технику оккупантов.

Получили "привет" от киборов ВСУ Чебоксарский кооперативный техникум, где готовят операторов БПЛА, водоканал Чебоксаров, который обслуживает воинскую часть 40298 оккупационной армии России.

Убежден, что это еще далеко не точка, а жирные многоточия. "Русский мир" вместе с его оккупационными имперскими амбициями и должен всегда помнить, что возмездие неотвратимо. "Привет" может прилететь куда угодно.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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