ФИФА решила быть глухой: в пабах льется пиво, в Украине льется кровь

Пока весь мир смотрит футбол и любуется игрой финалистов, Украина стекает кровью.

Обращение Зеленского к футбольным болельщикам в мире / скриншот

Коммуникация, которую мы ведем с миром, в частности президент нашей страны Владимир Зеленский, меняет восприятие нынешней войны. Нас начинают слышать, чувствовать нашу боль. Но часть мира еще глуха.

Сегодня перед финалом чемпионата мира по футболу, должно было быть выступление президента Зеленского. Должны прозвучать такие слова: "мы предложили миру формулу мира, абсолютно честно. Мы ее предложили, потому что в войне не бывает чемпионов... Ничьей быть не может"... "Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Пожалуйста, поддержите Украину и наши усилия по восстановлению мира".

Но ФИФА в последний момент сказало "нет". Части мира комфортнее оставаться глухой. И пока в пабах с болельщиками льется пиво, в Украине льется кровь. А кровь человеческая - не водица...

И все же, иногда несказанное слово является не менее красноречивым, чем сказанное. Несказанные, но важные слова могут быть услышаны, так же как сказанные пустые - не услышаны. Именно поэтому, обращение Украины, которое должен был объявить президент Зеленский, уже звучит по миру.

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