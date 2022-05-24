Европа снова попытается договориться, или Чем Украине грозит новый этап войны

Угроза продовольственного кризиса выходит в топ вопросов на Западе, поэтому Украину могут склонять к переговорам с Россией / Фото Reuters

Война для Путина вошла в третий этап. Многие считают, что пока продолжается только второй этап. Объясню еще раз этапность войны: первый этап - захватить страну за две недели, второй этап — захватить Донбасс к 9 мая, и наконец третий — игра в долгую.

Этот этап начался всего 2-3 недели назад и уже видно, как россияне меняют свою стратегию и тактику. Его цель реализовать "ползучую оккупацию" — отгрызая по одному-два населенных пункта на сегодняшний день и дотянуть до зимы, чтобы сделать Запад более сговорчивым на фоне энергетических и продовольственных кризисов.

За этот короткий период мы получили первые тревожные звоночки нового этапа:

Шольц и Макрон выступили за переговоры; ООН выступила с инициативой ослабить санкции в обмен на деблокаду зерна; Милли звонил Герасимову; Италия вышла с мирным планом, который начинается не с вывода российских войск, а с прекращения огня; Гуляет информация о том, что США таки не готовы предоставить нам MRLS; Нью-Йорк Таймс вышла с редакционной статьей о том, что Украина не может победить; 6 пакет санкций ЕС остается заблокированным.

К этому следует добавить еще другие важные вещи:

Первая. Несмотря на срыв мобилизации в РФ, Путину удалось собрать новые БТГр. Конечно, большую часть дала принудительная мобилизация в "ЛДНР". Из учителей армия такая себе, но факт является фактом.

Вторая. Санкции не просто не нанесли краха, а наоборот серьезно подняли доходы РФ. Цены на нефть взлетели, Индия и Китай с дисконтом начали выгребать, но и европейцы не стесняются. К этому еще следует добавить рост цен на пшеницу, которую сейчас тоже активно экспортирует Россия.

Третья. Хотя Путин не достиг ни одной своей плановой цели - он поставил новые. Да, Кремль выдает взятие Мариуполя за крупную победу. Также колоссальные ресурсы брошены на окружение Лисичанска и Северодонецка.

Четвертая. Ожила российская дипломатия. Если предварительно с ними никто не разговаривал, то сейчас наоборот — разговоры стали очень интенсивными.

Пятая. Ползучее продвижение на фронте русских стало возможным благодаря смене тактики. Так, учитывая значительный кризис с отказниками, они начали пересобирать боеспособные части и выставлять их на ключевые для них направления. На других направлениях они просто применяют бомбардировки или маневры.

Все это требует особого внимания и мобилизации. Русские перешли на новый этап, а мы походу еще нет. Мы все еще живем успехами предыдущих этапов, в частности, обещанной большой поддержкой Запада и борьбой до полной победы. Но видим, что все легко меняется.

Читайте такжеПопытка слить Украину Путину провалилась: почему бесится ФранцияСейчас очередной очень важный момент в нашей отечественной войне. Угроза продовольственного кризиса выходит в топ вопросов на Западе. Есть два пути выхода из этого. Первый — договориться с русскими, второй — разблокировать Черное море предоставлением соответствующего вооружения нам. Сегодня надо приложить все усилия, чтобы Запад выбрал именно второй вариант. Поскольку любые сепаратные договоренности в одном вопросе, повлекут за собой договоренности и в другом.

Нужно максимально мобилизовать западное общественное мнение. Отправить в турне наших героев, делать выставки сожженной российской техники и тому подобное. Мы не можем допустить, чтобы преступления Бучи уступили вопросам дешевой нефти и газа.

Виктор Андрусив, исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги "Изменить Будущее"