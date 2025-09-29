Это война между варварством и цивилизацией

В последнее время я стараюсь побольше читать. Потому что верю, что книги могут подсказать путь выхода из ловушки войны, в которую мы попали и в которой мы застряли.

Алексей Ануля

Я пытаюсь искать исторические аналогии, помня, что любое сравнение хромает. Убежден, что наш ответ Кремлю должен быть асимметричным, я стараюсь не соблазниться естественной рефрексией, которую нам навязывает Путин. Избежать соблазна стать "Россией наоборот".

Потому что мы действительно должны пройти между Скиллой и Харибдой: остановить войну, не потеряв суверенитет и не растворившись в "русском море". Потому что бесконечная война не намного лучше поражения. Потому что она медленно, но наверняка уподобляет нас нашему врагу. В стране остается все меньше свободы, справедливости и морали. Все больше власти концентрируется в одном офисе, все больше беззакония списывается на войну, все больше ненависти и ресентимента накапливается в воздухе.

В такие темные времена особенно ценно звучат голоса тех, кто сохранил веру в человека, пройдя испытания, которые человек не должен проходить. Потому что мир в ад для него превращает другой человек. Недавно судьба свела с Алексеем Анулей - спортсменом, экс-военнослужащим и военнопленным, который написал книгу обо всех кругах ада, которые ему пришлось пройти в российском плену.

Книга невероятно талантливая. Память хрониста, внимание к деталям как у следователя, неэпатажность и неозлобленное сердце позволили Алексею написать современный "Сад Гетсиманский". Слушая его лично и читая книгу-свидетельство "Jingle bell", я все время вспоминал Манделу, который - после смертного приговора и 27 лет заключения - писал: "в тюрьме моя ярость против белых уменьшилась, а ненависть к системе, наоборот, возросла. Я хотел, чтобы Южная Африка увидела, что я любил даже своих врагов, но ненавидел систему, которая натравила нас друг на друга".

Символично, что книга написана и издана в Латвии, вышла на русском языке и профинансирована Огрской краевой думой (регион Латвии), председатель которой был ранен в Украине во время российского обстрела в мае этого года. Алексей прямо пишет в предисловии: "Война с Россией не является борьбой национальностей, но борьбой варварства с цивилизацией".

Имеет право на такую позицию. Потому что заплатил за право на такой вывод. И заплатил самой высокой ценой. Потому что лучше 99% украинцев знает, в какой ад превратилась современная Россия. Потому что прошел через этот ад и чудом выжил. Как он пишет в послесловии к своей книге:

"Цена моей свободы оказалась бесконечно высокой. Я потерял отца. Я потерял друзей. Я потерял здоровье. Я потерял чувство свободы.

Я попал в плен с ранением головы: правой височной части, челюсти, частичной потерей перефирийного зрения правого глаза, а также ранением левого плеча, левого предплечья, разорванной перепонкой правого уха. В черепе у меня находилось 42 осколка, в челюсти - 8, а также много в руке и плече. В плену россияне намеренно отказывали мне в медицинской помощи, используя мое ранение как мою слабость, фокусируя пытки именно на этих местах. За время моего пребывания на разных этапах плена мне сломали: шейный позвонок, нос, челюсть, обе ключицы (правая переломана в двух местах), оторвали мышцы плеч, которые потом хирурги-травматологи крепили на анкерную фиксацию к кости, вынимая часть мышцы из бицепсов. Мне сломали правую лопатку, три крестцовых позвонка, копчик, ребра, грудную клетку (трещина), правый большой палец, два мизинца, вырвали ногтевые пластины, вырвали два зуба и отломали кусок кости в челюсти, порвали две крестообразные связки на коленях, мениски. Добавлю к этому перерезанный нерв и сухожилие на большом пальце правой стопы, гниение ног, с огромными отверстиями в левой и правой ноге, гангренозный участок на правой ноге, расслоение подошвы стопы, которая отслоилась от кости, а также обморожение пяток и ног в условиях постоянного холода в камерах и карцере. У меня были найдены гематомы на обеих почках; гематома на правой почке образовала кисту. Простатит, геморрой третьей степени, артроз коленных суставов, ПТСР, сотрясение мозга и другие последствия постоянных побоев. 15 месяцев лечения в 16 больницах разных стран мира. 19 операций."

Своей книгой-исповедью, которую я всем искренне рекомендую, Алексей ставит нас перед дилеммой. Все ли российское является враждебным? А есть ли более глубокое измерение, когда каждый конкретный человек, его слова, тексты и действия должны рассматриваться по сути, а не по форме? Или "Jingle Bell", лучшее на сегодня свидетельство о современном российском ГУЛАГе, является враждебной книгой только потому, что написана на русском?

Или, как утверждал гениальный психиатр и великий гуманист Виктор Франкл, который потерял родителей, брата и жену в нацистских концлагерях и сам чудом выжил в Освенциме, "коллективной вины не существует". Наверняка Алексей Ануля мог бы повторить за основателем Третьей венской школы психотерапии: "прошу вас не ждать от меня слов ненависти" и продолжить: "на самом деле существует только две человеческие "расы". "Раса" порядочных людей и раса отбросов, и эта "расовая сегрегация" проходит через все народы. А внутри каждой нации - через все партии и социальные группы. Даже в концлагерях, даже среди эсэсовцев, время от времени попадались полупорядочные люди. Так же как и с другой стороны, среди соратников по несчастью вам могут попасться откровенные негодяи".

Алексей - боец. И написал очень смелую книгу. Которая является не только свидетельством самовыдвиженца и обвинительным актом против путинской России - она является вызовом для каждого из нас. Потому что людоедские режимы стремятся убить в человеке то, что его делает человеком - достоинство, эмпатию, жертвенность. Заставить каждого играть по их адским правилам. Связать всех кровью и деньгами. И это касается не только путинского режима. Просто он сегодня наиболее яркий и откровенный пример того, во что может превратиться народ, который выбирает несвободу.

Для украинцев это тоже важное предупреждение. Пространство свободы сужается незаметно. Система сдержек и противовесов ломается не в один день. Но если точка невозврата пройдена, почти каждый оказывается перед ужасной дилеммой: стать кровавым колесиком в адской машине самоуничтожения или положить на ветар свободы и достоинства все, что имеет. На самом деле страшный выбор.

Война с ее культом силы, нормализацией насилия, воспитанием черно-белой картины мира, концентрацией власти и ресурсов в одних руках, ограничением прав и свобод и "патриотическим угаром" (не зря Сэмюэл Джонсон называл патриотизм "последним прибежищем негодяев") - благоприятная среда для рождения диктатур. Мы можем не заметить, как Украина превратится в антироссию.

Поэтому, повторюсь, надо денно и нощно искать, как нам пройти между Скиллой поражения и Харибдой вечной войны. Как не превратить войну в новую нормальность. Как не заболеть эпидемией ненависти, не начать жить местью и не уверовать в право силы вместо силы права.

Книга человека, прошедшего ад российского плена, свидетельствует: даже в самые темные времена человек может оставаться человеком. И это зависит прежде всего не от языка, религии или социального положения, а от самого человека. Окончательный выбор всегда за каждым из нас. Потому что человечность и достоинство глубже национальности, культуры и вероисповедания. Читайте "Jingle Bell". Это знаковая и крайне актуальная книга для современной Украины.

Кто такой Геннадий Друзенко? Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМГ).

