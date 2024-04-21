Если кто-то ведет себя по отношению к нам, как конченое чудовище - всегда можно сказать, что это же наша собственная вина.

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Дональд Трамп / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Есть одна национальная традиция, которая меня раздражает.

Это когда топил хлоп, например, за Трампа. А Трамп повел себя в отношении Украины, как трижды конченный упырь. И парень такой - "ну, все равно надо ему поаплодировать, потому что тогда он передумает и станет к нам благосклонен".

Вместо Трампа можно поставить Тейлор-Грин. Или Спарц. Или правительство Израиля. Или Папу Римского.

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То есть если кто-то ведет себя по отношению к нам, как конченое чудовище - всегда можно сказать, что это же наша собственная вина, что могли же в ноги упасть и обцеловать так, что был бы наш навеки. А недоработали.

Ну, во-первых, это триндеж. Не был бы.

А во-вторых - а где тогда критерий отсечки?

Может, тогда и в том, что Китай России помогает, мы виноваты? И с Ираном надо было как-то дипломатичнее? В конце концов, может мы недостаточно реверансов перед Путиным делали? По внутренней политике тоже работает, кстати!

Не так ли? Здесь работает, здесь не работает? А что так?

Смиритесь с тем, что некоторых людей убедить аплодисментами и ласковым взглядом невозможно. А некоторых - невозможно убедить вообще. Или возможно, но не нам и не в этих обстоятельствах. И давайте работать, исходя из этой реальности.

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