Есть одна национальная традиция, которая меня раздражает.
Это когда топил хлоп, например, за Трампа. А Трамп повел себя в отношении Украины, как трижды конченный упырь. И парень такой - "ну, все равно надо ему поаплодировать, потому что тогда он передумает и станет к нам благосклонен".
Вместо Трампа можно поставить Тейлор-Грин. Или Спарц. Или правительство Израиля. Или Папу Римского.
То есть если кто-то ведет себя по отношению к нам, как конченое чудовище - всегда можно сказать, что это же наша собственная вина, что могли же в ноги упасть и обцеловать так, что был бы наш навеки. А недоработали.
Ну, во-первых, это триндеж. Не был бы.
А во-вторых - а где тогда критерий отсечки?
Может, тогда и в том, что Китай России помогает, мы виноваты? И с Ираном надо было как-то дипломатичнее? В конце концов, может мы недостаточно реверансов перед Путиным делали? По внутренней политике тоже работает, кстати!
Не так ли? Здесь работает, здесь не работает? А что так?
Смиритесь с тем, что некоторых людей убедить аплодисментами и ласковым взглядом невозможно. А некоторых - невозможно убедить вообще. Или возможно, но не нам и не в этих обстоятельствах. И давайте работать, исходя из этой реальности.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред