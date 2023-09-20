Если вам кажется, что на юге что-то замедлилось, то вы ошибаетесь

Свежатинку пережевали и проглотили, даже не поперхнувшись. Теперь можно двигаться дальше.

https://opinions.glavred.info/esli-vam-kazhetsya-chto-na-yuge-chto-to-zamedlilos-to-vy-oshibaetes-10502029.html Ссылка скопирована

ВСУ развивают успех на юге / Коллаж: Главред, фото УНІАН

Бермудский треугольник и даже чёрная дыра Чернобаевка - это детский лепет в сравнении с запорожским треугольником Новопрокоповка-Вербовое-Очеретоватое.

Если вам кажется, что там, что-то замедлилось, то вы ошибаетесь.

Всего несколько примеров почему именно так.

видео дня

Когда СОУ развернули на этом участке прорыв первой линии обороны в начале июня, очень быстро, уже, фактически, во второй половине месяца, командование РОВ стало направлять на усиление обороны полосы обеспечения резервы со второй линии обороны. По сути, эти резервы там и остались. В чернозёме.

Когда СОУ развернули во второй линии обороны действия по расширению плацдарма, формируя условия для прорыва, командование РОВ стало стягивать в Запорожскую область, зону ответственности группы войск "Восток" силы и средства из других плацдармов, зон ответственности.

Самый яркий пример, это переброска из Луганской области, зоны ответственности ГВ "Запад" и ГВ "Центр" подразделений 76-й ДШД и 7-й ДШД, в частности 234-го и 237-го десантных полков. Перебросили их сюда около двух недель назад. СОУ приостановились и... И проглотили эти подразделения.

Фактически, за две недели был полностью перемолот не то, чтобы наступательный, оборонный потенциал переброшенных за сотни километров боеспособных сил противника. Свежатинку пережевали и проглотили, даже не поперхнувшись. Теперь можно двигаться дальше.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.