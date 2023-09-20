Если вам кажется, что на юге что-то замедлилось, то вы ошибаетесь

Бермудский треугольник и даже чёрная дыра Чернобаевка - это детский лепет в сравнении с запорожским треугольником Новопрокоповка-Вербовое-Очеретоватое.
Если вам кажется, что там, что-то замедлилось, то вы ошибаетесь.
Всего несколько примеров почему именно так.
Когда СОУ развернули на этом участке прорыв первой линии обороны в начале июня, очень быстро, уже, фактически, во второй половине месяца, командование РОВ стало направлять на усиление обороны полосы обеспечения резервы со второй линии обороны. По сути, эти резервы там и остались. В чернозёме.
Когда СОУ развернули во второй линии обороны действия по расширению плацдарма, формируя условия для прорыва, командование РОВ стало стягивать в Запорожскую область, зону ответственности группы войск "Восток" силы и средства из других плацдармов, зон ответственности.
Самый яркий пример, это переброска из Луганской области, зоны ответственности ГВ "Запад" и ГВ "Центр" подразделений 76-й ДШД и 7-й ДШД, в частности 234-го и 237-го десантных полков. Перебросили их сюда около двух недель назад. СОУ приостановились и... И проглотили эти подразделения.
Фактически, за две недели был полностью перемолот не то, чтобы наступательный, оборонный потенциал переброшенных за сотни километров боеспособных сил противника. Свежатинку пережевали и проглотили, даже не поперхнувшись. Теперь можно двигаться дальше.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".