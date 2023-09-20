УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Если вам кажется, что на юге что-то замедлилось, то вы ошибаетесь

Александр Коваленко
20 сентября 2023, 09:01
47
Свежатинку пережевали и проглотили, даже не поперхнувшись. Теперь можно двигаться дальше.
ВСУ, армия
ВСУ развивают успех на юге / Коллаж: Главред, фото УНІАН

Бермудский треугольник и даже чёрная дыра Чернобаевка - это детский лепет в сравнении с запорожским треугольником Новопрокоповка-Вербовое-Очеретоватое.

Если вам кажется, что там, что-то замедлилось, то вы ошибаетесь.

Всего несколько примеров почему именно так.

видео дня

Когда СОУ развернули на этом участке прорыв первой линии обороны в начале июня, очень быстро, уже, фактически, во второй половине месяца, командование РОВ стало направлять на усиление обороны полосы обеспечения резервы со второй линии обороны. По сути, эти резервы там и остались. В чернозёме.

Когда СОУ развернули во второй линии обороны действия по расширению плацдарма, формируя условия для прорыва, командование РОВ стало стягивать в Запорожскую область, зону ответственности группы войск "Восток" силы и средства из других плацдармов, зон ответственности.

Самый яркий пример, это переброска из Луганской области, зоны ответственности ГВ "Запад" и ГВ "Центр" подразделений 76-й ДШД и 7-й ДШД, в частности 234-го и 237-го десантных полков. Перебросили их сюда около двух недель назад. СОУ приостановились и... И проглотили эти подразделения.

Фактически, за две недели был полностью перемолот не то, чтобы наступательный, оборонный потенциал переброшенных за сотни километров боеспособных сил противника. Свежатинку пережевали и проглотили, даже не поперхнувшись. Теперь можно двигаться дальше.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Украина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - Коваленко

Украина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - Коваленко

09:00 Эксклюзивы
Ночная атака дронов: РФ ударила по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге

Ночная атака дронов: РФ ударила по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге

08:43 Украина
Дуда сравнил Украину с "утопающим, который может потянуть за собой на глубину"

Дуда сравнил Украину с "утопающим, который может потянуть за собой на глубину"

07:39 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:01

Если вам кажется, что на юге что-то замедлилось, то вы ошибаетесь

09:00

Украина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - КоваленкоЭксклюзив

09:00

Гороскоп на завтра 21 сентября 2023: Скорпиону - осознание ошибок, Рыбам - раскрепощение

08:57

Дурное предзнаменование: почему на самом деле нельзя есть с ножа

08:43

Ночная атака дронов: РФ ударила по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге

В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – ЭйдманВ российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман
08:32

Армия Украины контролирует часть Казацкого острова на левом берегу Днепра - ISW

08:21

Зеленский призвал Трампа обнародовать свой мирный план и обозначил "красные линии"

07:53

"Стала жертвой": в России закончилась проверка предательницы Лорак

07:39

Дуда сравнил Украину с "утопающим, который может потянуть за собой на глубину"

Реклама
06:54

ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье - ISW

06:37

Русские воюют, чтобы уничтожить нас и жить в наших домахмнение

05:19

При каком пульсе нужно вызывать скорую: норма для женщин, мужчин и детей

04:31

Какой сегодня праздник 20 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:05

"Путин прокололся, как старая баба из сказки Пушкина": Эйдман указал на ошибку диктатораВидео

03:32

Утеплилась: Надя Дорофеева показала фигуру в игривом мини-платье

03:02

Публицист пояснил, почему Путина после краха режима должен сменить Навальный

02:32

Спрей из 3 ингредиентов избавит от пыли на месяц: девушка показала рецептВидео

01:57

Потрясающая оптическая иллюзия покажет, умный ли вы человек: нужно найти фрукт

01:25

ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову: эксперт спрогнозировал сроки

00:21

ПВО, бронетехника, авиация: итоги новой встречи в формате "Раштайн"

Реклама
19 сентября, вторник
22:48

Война затянется: на Западе дали мрачный прогноз и назвали неожиданные сроки

22:40

Анна Тринчер показала синяки по всему телу и назвала своего обидчикаВидео

22:31

"Прощай, Россия!": в Ереване вспыхнули антироссийские протесты на фоне обострения в КарабахеВидео

22:28

"РФ начинает новую войну каждое десятилетие": Зеленский выступил на Генассамблее ООН

21:50

"Не была готова": Маринина раскрыла последствия ее публичных обвинений Войтенко

21:28

Украину будут заливать грозовые дожди: где погода будет худшей

21:04

"РФ считает, что мир устанет": Байден объяснил, почему мир должен защитить Украину

20:48

Наступление ВСУ на юге: Залужный принял важное решение с украинскими командирами

20:47

Сергей Стерненко. На России пытаются замаскировать мобилизациюВидеоблоги

20:23

"Мужчины не плачут, но это неправда": Пивоваров расплакался на концертеВидео

20:18

Контрнаступление ВСУ остановится: генерал сделал прогноз

20:04

13 и 14 сентября стали для РФ "черными": ГУР анонсирует новые "бахи" в Крыму

19:50

Генсек ООН сделал громкое заявление насчет вторжения РФ в Украину и реформы СБ

19:43

РФ стягивает войска к Токмаку: в ВСУ описали планы оккупантов на юге

19:28

Что съесть 20 сентября, чтобы началась счастливая полоса: важные приметы дня

19:10

РФ и ООН зашли в смысловой тупикмнение

18:54

Уничтожено много офицеров РФ: под Херсоном взорван штаб "элитной" дивизии врага

18:17

"Тварь, закопаю": сотрудник ТЦК на Львовщине до крови избил мужчину - все подробности

18:17

Контрнаступление зимой, Abrams и ATACMS: о чем говорили США на "Рамштайне"

17:40

Война между кланами и тейпами: эксперт намекнул на вероятного преемника Кадырова

Реклама
17:31

Штаб оккупантов в Мелитополе взлетел на воздух: эпические кадрыВидео

17:24

В "ПриватБанке" начали платить деньги от ООН для пенсионеров: кто имеет право

17:22

Что символизирует цветок фиалка: где поставить, чтобы в дом пришло благополучие

17:10

Не все найдут кота в зоопарке за 15 секунд: невероятная загадка для самых внимательных

16:52

Зеленская поразила "военным" луком в первый день президентского визита в США

16:49

Продукты, генераторы и вещи: россияне полностью уничтожили 300 тонн гуманитарки во Львове

16:41

3 полезные комнатные растения, которые должны быть в каждом доме

16:38

Автоматический запуск Кинжалов: в ВСУ назвали опасность нового самолета РФ

16:35

РФ ударила по Константиновке из С-300: Украина разогнала пропагандистские сомнения

16:34

Три знака зодиака будут плакать от счастья: кому повезет уже в октябре

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять