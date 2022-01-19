Если начнется война

У российских военных есть несколько вариантов продвижения в Украину / facebook.com/pressjfo.news

...На прошлой неделе к нам приезжал директор ЦРУ Бернс, завтра приезжает глава Госдепа Блинкен. Зачастили. Объяснений только два: готовятся поддержать Украину, готовятся сдать Украину. Мне представляется вероятным второй вариант. Никто не хочет войны. Реализуется план умиротворения агрессора. Никакого НАТО, никакого ЕС, Украина - зона российских интересов.

Если нет, если не договорятся, тогда война. Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS), проанализировал возможные сценарии этой войны. Даю краткое содержание.

Читайте такжеОтключение России от SWIFT за нападение на Украину: в США заявили о планах по контрудару ЗападаЕсли мирные переговоры не увенчаются успехом, у российских военных есть несколько вариантов продвижения в Украину через северный, центральный и южный маршруты вторжения.

Вероятные цели Кремля:

1. Вернуть войска в казармы, по крайней мере временно, если переговоры с Западом увенчаются успехом, но продолжать помогать пророссийским силам на востоке Украины.

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2. Направить регулярные российские войска в сепаратистские Донецкую и Луганскую области в качестве "миротворцев" и отказаться от их вывода до успешного (для Кремля) завершения мирных переговоров и согласия Киева на выполнение Минских соглашений.

3. Захватить территорию Украины на востоке до реки Днепр, чтобы использовать ее в качестве козыря в переговорах, или полностью включить эту новую территорию в состав Российской Федерации.

4. Захватить территорию Украины до реки Днепр, и захватить дополнительную полосу земли (включая Одессу), которая соединяет территорию России с самопровозглашенной Приднестровской Республикой и отделяет Украину от любого выхода к Черному морю.

5. Захватить только полосу земли между Россией и Приднестровьем (включая Мариуполь, Херсон и Одессу), чтобы обеспечить поставки пресной воды в Крым и заблокировать доступ Украины к морю, избегая при этом боевых действий за Киев и Харьков.

Читайте такжеРоссия собирается эвакуировать дипломатов из Украины - NYT6. Захватить всю Украину с Белоруссией, и объявить об образовании нового трехстороннего Славянского союза Великих, Малороссийских и Белорусских земель (русских, украинцев и белорусов).

Как только появится повод для войны, скорее всего, последуют кибератаки, которые нанесут ущерб украинским военным системам управления и контроля, а также средствам связи и электрическим сетям.

Далее начнутся авиационные и ракетные удары по ВВС и системам ПВО Украины. Как только будет установлено превосходство в воздухе, российские сухопутные войска будут продвигаться вперед, а силы специальных операций ослаблять возможности украинского командования в управлении войсками и препятствовать мобилизации резервов путем проведения диверсионных операций.

Вероятные маршруты вторжения:

Северный путь на Киев - тут два варианта. Первый - 150 миль по дороге через Новые Юрковичи, Россия, Чернигов. Второй - 200-мильный рывок через Троебортное, Россия, Конотоп, Нежин. Если Минск согласится на использование своих автомобильных и железных дорог, российская армия сможет обойти украинскую оборону вокруг Киева с фланга и ударить от Мазура, Беларусь, до Коростеня.

Центральный маршрут: здесь Россия может продвигаться на запад по трем направлениям. Первое - от Белгорода, Россия, на Харьков, Полтаву, Кременчуг. Второе - через Донецк в Запорожье, и, возможно, еще один удар из Донецка в направлении Днепра. Третье - продвижение российских войск вдоль береговой линии в сторону Мариуполя, Бердянска и Перекопского перешейка, соединяющего Крым с Украиной.

Южный маршрут - через Перекопский перешеек, чтобы захватить Херсон и источник пресной воды для Крыма, и одновременно к окрестностям Мелитополя, чтобы соединиться с российскими войсками, наступающими вдоль побережья Азовского моря.

Если Россия намеревается завоевать всю страну, ее силам необходимо будет захватить Одессу, порт которой облегчит логистику армии вторжения.

Вторжение, которое начнется в январе или феврале, будет иметь преимущество, так как земля замерзла, и это обеспечивает быстрое передвижение механизированных войск по пересеченной местности.

Скорее всего, на первом этапе российские войска будут обходить большие города, не ввязываясь в тяжелые городские бои. В дальнейшем будет проходить методическая зачистка городских кварталов.

Если начнется война, одним из ключевых факторов, влияющих на её исход, будет время. Чем дольше украинская армия будет сопротивляться русским, тем больше может вырасти ее уверенность и опыт в борьбе с этим врагом. Тем выше будет её боевой дух. Наоборот для России: чем дольше будет продолжаться война, и чем больше будут потери, тем сильнее будет подорван боевой дух российской армии и общества в целом. Это может привести, в конце концов, к падению кремлевского режима.

Но борьба будет долгой...