Попытки повесить на себя вымышленный "фронт" - это лицемерие, ложь, которые вызывают отвращение.

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Фронт в Украине только один / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада

Экономического фронта не существует и не может существовать.

Ибо на экономическом фронте человек почти не рискует потерять комфорт, здоровье, жизнь из-за выполнения своей работы. В сравнении с военными, по сравнению с настоящим фронтом.

Если уж придумывать что-то приближенное к экономическому фронту, то это:

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1. Работа электриков, инженеров, строителей, которые ремонтируют сети под угрозой получить ракету и позволяют стране работать.

2. работа железнодорожников, без которых посыпался бы и реальный фронт, и экономический тыл. Которые так же рискуют, потому что являются приоритетной целью для врага.

3. работа предприятий ВПК. По тем же причинам.

Все остальное - тыл. Даже если кто-то считает свою работу очень важной, это - лишь тыл. Тыл на войне тоже важен. Но риски - несопоставимы. Ответственность - несопоставима.

А попытки повесить на себя вымышленный "фронт" - это лицемерие, ложь, которые вызывают отвращение.

Поэтому лучше что может сделать тыл - не мимикрировать под фронт, а помогать фронту.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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