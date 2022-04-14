Экипаж бухал и смотрел мультики: почему затонул российский крейсер Москва

Есте две причины, почему Россия лишилась невероятного важного для нее крейсера "Москва" / Фото Википедия

Теперь без шуток...

Ракетный удар по российскому гвардейскому ракетному крейсеру "Москва" (в девичестве – "Слава", головной корабль проекта 1164 "Атлант") из состава 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота Российской Федерации был не стечением обстоятельств и был отнюдь не случайным.

Дело не в его главном калибре (ГК), который представлен был, скажем так "несколько одряхлевшим" противокорабельным ракетным комплексом 8х2 ПУ П-1000 "Вулкан", для которого, по сути, целей у нас не находилось.

А в его системе ПВО...

Сочетание ЗРК С-300 Ф "Форт" 8х8 ПУ, а также ЗРК "Оса-МА" 2х2ПУ, 6х6 30-мм ЗУ АК-630 с мощным радиолокационным вооружением (РЛС – обзорная "Фрегат-М" МР-710М и станция ОВЦ МР-600 "Восход") с дальностью действия до 280-300 км (по заявлением самих россиян, якобы после модернизации) и высотой до 30 км, делало этот корабль не только ключевым элементом ПВО всего российского корабельного соединения, находящегося в районе Одессы, но и позволяло, скажем так, "просматривать" и "добивать" в ключевой для нас район воздушного пространства в южной операционной зоне.

Эта достаточно "глазастая" морская ПВО-шная платформа противника была весьма мобильна, а потому могла использоваться его командованием для наращивания ПВО в самых разных и весьма неудобных для нас местах вдоль всего черноморского побережья.

Теперь не сможет.

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И что меня удивляет больше всего, это тот факт, что ПВО-шная завеса ближней зоны самого крейсера из 6-и 30-мм "шестистволок" АК-630 и ЗРК "Оса-МА" была по сути "пробита" двумя нашими дозвуковыми (!) противокорабельными ракетами типа "Нептун". Одно из двух – или у россиян в самый неподходящий момент сломались все их радиолокационные станции, или же они были чем-то заглушены.

Лично я склоняюсь ко второму варианту.

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Ну, это если допустить, что на самом корабле в этот момент всё было штатно – полная боеготовность, все на своих боевых постах, аппаратура и вооружение корабля работоспособны, отсеки задраены, а сам экипаж не бухает, не смотрит мультики и не развлекается ещё каким-нибудь экзотическим способом.

Константин Машовец, военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"