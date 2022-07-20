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Эффективная тактика в войне с Россией

Александр Кочетков

политический аналитик

20 июля 2022, 08:46

Способ ведения боевых действий — разведка + мобильные группы в тылу врага + высокоточное дальнобойное оружие — и есть лучший контраргумент против российского "огненного вала".

Украинский военный
Украинский военный / Фото УНИАН

Сценарист о сетецентрической войне.

Два здоровенных контейнеровоза, идущих друг на друга практически в лоб и у кого корпус крепче, тот и победит - это Первая и Вторая мировые войны.

Сейчас против нас идет ржавый, но огромный монстр, а мы должны выставить не такой же или еще больший, но тысячу быстрых маневренных судов. Но это война другого типа, другого уровня организации, иной логистики, иного оружия и техники. Иного способа мышления, в первую очередь, генералов, Эта та самая пресловутая сетецентрическая война, о которой столько говорили, и которая сейчас оттачивается в Украине.

То есть, Украине еще далеко до сетецентрической войны в силу разных причин. Основная - нет правильного вооружения и техники. Но вполне возможно, что те резервы, которые сейчас учатся на полигонах и те, кто осваивает новую буржуйскую зброю, атаковать будут уже иначе.

Читайте такжеПоломали тактику РФ: ВСУ уничтожают по вражескому складу с БК ежедневноБуржуи смотрят на все сверху и делают окончательные выводы, как надо воевать в современных условиях против сильного врага. Ключевой момент — против "по-настоящему сильного врага". Все же, Югославия и Ирак немного не то пальто.

Современная война ведется на всех фронтах. Везде, где только можно "укусить" врага, включая культуру и спорт. Что сейчас Запад и делает с рашкой. Но основной фронт — это непосредственно военный. Дальше экономика, политика, кибернетика/интернет/хакерство, информационные спецоперации.

Против рашки может быть развернут и такой специфический фронт как криминальный. К нему относится подкуп и шантаж элит. В первую очередь региональных, чтобы ускорить центробежные процессы: типа, начинайте сепаратистские процессы, а мы вам поможем и сразу же признаем независимость. Использование местных киллеров, бандитов и просто хулиганья для убийств/избиений всех тех, кто имеет хоть какое-то отношение к боеспособности врага. Начиная от мелких офицеров, заканчивая депутатами всех рангов, которые отметились активной поддержкой войны.

Впрочем, убийство не обязательно. К примеру, поджог машины, дома, офиса и т.д. тоже весьма эффективно. Я бы сюда отнес и такой вид деятельности как бытовой терроризм. К примеру, поджечь дымовую шашку в крупном торговом центре. Устраивать короткие замыкания, спускать в унитазы пакетики с материалами, сильно впитывающими влагу, чтобы создавать в канализациях пробки, резать любые провода, где только можно. По возможности срезать столбы электропередач.

Читайте также"Проламывали оборону ВСУ": генерал раскрыл новую тактику РФ в УкраинеНаверняка среди диггеров найдутся те, кто за хорошие деньги взорвет какой-нибудь канализационный коллектор. Ну и так далее. Поле для фантазии в крупных городах широчайшее. Мне даже страшно подумать, что может сотворить какой-нибудь мрачный инфернальный ум в многомиллионной Москве. И задача не уничтожить как можно больше москвичей. Ни в коем случае. Важен экономический ущерб и хаос. Вырубить бы электричество дня на три в Москве...

Вернемся к горячей войне. В современной войне линия фронта — весьма условное понятие. Фронтом должна быть вся территория врага. Отсюда и война мобильными группами от 3-5 человек до сотни. Хорошо вооруженными, способными быстро передвигаться по пересеченной местности, со спецсредствами связи, со связью между собой и с центром. Кроме того, что такие группы сами могут наносить огневое поражение противнику, они будут выполнять целеуказание для мощных высокоточных ракет, для высокоточных активно-реактивных снарядов гаубиц.

У врага всегда кто-то должен быть кто-то наш в тылу, кто разрушает экономику и логистику в первую очередь. В той же россии, шоб вона лопнула, вроде всего пара ж/веток ведут из Урала и Сибири, где находятся основные запасы военного железа. И есть пара рек, разделяющая россию наполовину. Взорвать ж/д мосты через эти реки, и во многом масштабное снабжение орков нарушится.

Представим Генштаб сетецентрической войны. На огромном экране интерактивная карта территории врага, на которой в реальном времени показано размещение воинских частей, их передвижение, наличие у них складов, стоянок техники и т.д. На этой же карте показаны все наши мобильные диверсионные группы. У каждого командира группы есть планшет с такой же картой. Командиры групп координируются между собой и со штабом... Дальше описывать не надо. Чай не сценарий сочиняю.

Читайте такжеРакетные удары по жилым домам: у Зеленского раскрыли новую тактику РФКак я уже говорил, такая война короткая и эффективная, но требует иной военной техники, средств разведки, связи и вооружения. Под такую войну медленно начали перевооружать свою армию Штаты. Но сейчас им пришлось резко ускориться. Тем более, что появилась возможность испытывать оружие и тактику в реальной войне против весьма непростого врага.

Способ ведения боевых действий — разведка + мобильные группы в тылу врага + высокоточное дальнобойное оружие — и есть лучший контраргумент против российского "огненного вала". Разрушенная напрочь логистика превращает тысячи танков и САУ с РСЗО в бесполезное железо. Какая война без боеприпасов и топлива?

Именно сейчас наши и буржуи внедряют такую тактику в войне с рашкой. Но как-то со скрипом, медленно. Хочется побыстрее и побольше...

война в Украине Александр Кочетков
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