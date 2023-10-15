Два сценария развития событий в Израиле

Если Израиль решится ликвидировать сектор Газа-это будет событие полувековой давности.

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Существует несколько сценариев развития событий в Израиле / коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ua.depositphoto.com

То, что Израиль будет делать дальше, даст ответ на вопрос: "Как так получилось?". Потому что разные сценарии. Сценарий более легкий и тот, что много раз уже повторен, потому что, в частности, подобные операции Израиль неоднократно проводил на Западном берегу реки Иордан – это точечная зачистка. То есть израильские спецназовцы наверняка зайдут в какие-то регионы после бомбардировки сектора Газа, уничтожат какие-то ячейки, кого-то освободят, кого-то, наоборот, захватят, кого-то уничтожат, и в дальнейшем все вернется к тому же состоянию. То есть та самая стена. Еще какое-то время будет продолжаться блокада - там даже, кажется, водоснабжение перекрыли и электроэнергию.

То есть еще какое-то время эта жесткая политика умиротворения будет продолжаться, а потом все вернется как бы к тому же состоянию, но уже эти террористические группировки будут значительно ослаблены. Этот вариант инерционный, ожидаемый, и, в принципе, тогда это будет просто один из эпизодов этой бесконечной, вялотекущей войны между арабами и израильтянами на этой земле.

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Если Израиль решится на что-то более серьезное, потому что уже звучали заявления, что он просто уничтожит сектор Газа как автономное образование и побуждает к эмиграции из этого региона значительную часть населения, то это, конечно, будет иметь далеко идущие последствия. Это приведет к резкому усилению напряжения в регионе. Конечно, арабские страны, которые окружают Израиль, будут этим очень недовольны - они будут раздувать скандал вокруг этого.

И все те процессы, которые начались - налаживание отношений, деэскалация отношений со странами Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ), конечно, отойдет в прошлое, потому что начнется очень жесткая конфронтация. И очевидно, что это может вызвать появление других горячих точек в том же регионе.

А там будет уже другая история, потому что Иран и Саудовская Аравия враждуют, так что это будет принципиально другая ситуация, которая потребует от Соединенных Штатов занимать какую-то однозначную позицию. Словом если Израиль на это решится – ликвидировать сектор Газа – это будет событие полувековой давности. Как вот обещал Биньямин Нетаньяху на 50 лет решить проблему, но боюсь, что это будет создана проблема на следующие 50 лет.

Кто такой Максим Розумный? Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. родился 27 июня 1969 года в городе Киеве. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992 г.). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009).

Максим Розумный, специально для Главреда

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