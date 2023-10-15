УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Два сценария развития событий в Израиле

Максим Розумный
15 октября 2023, 19:46
Если Израиль решится ликвидировать сектор Газа-это будет событие полувековой давности.
израиль, Израиль, цахал, хамас, газа
Существует несколько сценариев развития событий в Израиле / коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ua.depositphoto.com

То, что Израиль будет делать дальше, даст ответ на вопрос: "Как так получилось?". Потому что разные сценарии. Сценарий более легкий и тот, что много раз уже повторен, потому что, в частности, подобные операции Израиль неоднократно проводил на Западном берегу реки Иордан – это точечная зачистка. То есть израильские спецназовцы наверняка зайдут в какие-то регионы после бомбардировки сектора Газа, уничтожат какие-то ячейки, кого-то освободят, кого-то, наоборот, захватят, кого-то уничтожат, и в дальнейшем все вернется к тому же состоянию. То есть та самая стена. Еще какое-то время будет продолжаться блокада - там даже, кажется, водоснабжение перекрыли и электроэнергию.

То есть еще какое-то время эта жесткая политика умиротворения будет продолжаться, а потом все вернется как бы к тому же состоянию, но уже эти террористические группировки будут значительно ослаблены. Этот вариант инерционный, ожидаемый, и, в принципе, тогда это будет просто один из эпизодов этой бесконечной, вялотекущей войны между арабами и израильтянами на этой земле.

видео дня

Если Израиль решится на что-то более серьезное, потому что уже звучали заявления, что он просто уничтожит сектор Газа как автономное образование и побуждает к эмиграции из этого региона значительную часть населения, то это, конечно, будет иметь далеко идущие последствия. Это приведет к резкому усилению напряжения в регионе. Конечно, арабские страны, которые окружают Израиль, будут этим очень недовольны - они будут раздувать скандал вокруг этого.

И все те процессы, которые начались - налаживание отношений, деэскалация отношений со странами Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ), конечно, отойдет в прошлое, потому что начнется очень жесткая конфронтация. И очевидно, что это может вызвать появление других горячих точек в том же регионе.

А там будет уже другая история, потому что Иран и Саудовская Аравия враждуют, так что это будет принципиально другая ситуация, которая потребует от Соединенных Штатов занимать какую-то однозначную позицию. Словом если Израиль на это решится – ликвидировать сектор Газа – это будет событие полувековой давности. Как вот обещал Биньямин Нетаньяху на 50 лет решить проблему, но боюсь, что это будет создана проблема на следующие 50 лет.

Кто такой Максим Розумный?

Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. родился 27 июня 1969 года в городе Киеве. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992 г.). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009).

Максим Розумный, специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Израиля Нападение ХАМАС на Израиль
Реклама

Главное за день

Снег и сильный ветер: синоптики объявили штормовое предупреждение

Снег и сильный ветер: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:33 Синоптик
Штурм Авдеевки захлебывается: РФ выдыхается и теряет силы – Барабаш

Штурм Авдеевки захлебывается: РФ выдыхается и теряет силы – Барабаш

18:51 Украина
США готовят пакет военной помощи Украине и Израилю: у Байдена раскрыли детали

США готовят пакет военной помощи Украине и Израилю: у Байдена раскрыли детали

17:33 Мир
Все главные новости

Последние новости

20:15

Гороскоп на неделю с 16 по 22 октября: Тельцу - многообещающий роман, Стрельцю - восстановление связей

20:05

17-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась пышными формами и осиной талией

19:56

"Cовесть есть не у всех": Юрий Ткач с женой поддержали Козловского в конфликте с Кондратюком

19:46

Два сценария развития событий в Израилемнение

19:35

В США заговорили о вводе войск в сектор Газа - СМИ

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
19:33

Снег и сильный ветер: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:03

Почему 17 октября нельзя мыться: приметы и запреты дня

18:51

Штурм Авдеевки захлебывается: РФ выдыхается и теряет силы – Барабаш

18:12

Тимур и Инна Мирошниченко крестили приемного сына - первые кадры с таинства

Реклама
18:07

Некоторые носители "Калибров" ими не являются: раскрыто мошенничество РФ

17:45

Юрий Горбунов восхитил Сеть редким фото с сыном-крохой

17:33

США готовят пакет военной помощи Украине и Израилю: у Байдена раскрыли детали

17:18

Тела складывают в коридорах: раскрыты реальные потери русских во время наступления

17:14

Травести-дива Монро жестко ответила на вопрос про личную жизнь

17:05

Митинги и сбор средств: супруги из Великобритании собрали миллион для украинцев

17:00

Идеальный ужин для осенних вечеров: рецепт лазаньи для ленивых за 30 минут

16:54

Эксперт назвала 2 самых мощных и дешевых чистящих средства для унитаза

16:53

РФ бросила в бой резервы и готовит окружение ключевого города – подполковник ГПСУ

16:28

Нападение ХАМАС на Израиль раскололо отношения Путина и Нетаньяху – WSJ

16:19

Выпадет мокрый снег и дождь, налетит ветер: погода в Украине на неделю

Реклама
16:15

Страх украинских дронов: россияне городят новые ограждения в Севастопольской бухте

15:49

РФ стянула резервы и нацелилась на захват крупного города Украины – генерал армии

15:46

Память - только 3 минуты: тяжелобольной Брюс Уиллис перестал читать и почти не говорит

15:36

США подняли третий самолет в направлении Крыма: в Сети узнали подробности

15:33

Не злите рабочих: зачем строители закладывают яйца в стены

15:19

Россия пытается обесточить Херсон: нанесены новые удары по городу

15:11

Мадонна с украинским флагом и в украинской шляпе открыла мировое турне

15:09

"Мы готовимся": диктатор Путин заговорил о войне РФ против США

14:40

Беглец Дмитрий Ступка в США похвастался фото с красоткой-возлюбленной

14:27

Умер солист Национальной оперы Украины Александр Востряков

14:24

РФ "хочет" окружить Авдеевку и осуществить перелом на поле боя – The Economist

14:12

Только 30% найдут на картинке отличия: эта оптическая иллюзия вскружит вам голову

14:09

Лунный день 16 октября 2023: Месяц сулит решение финансовых проблем

13:34

Новый муж Дорофеевой публично закатил ей сцену ревности из-за известного блогера

13:07

Россияне хотят захватить Авдеевку по трем причинам - боец ВСУ

13:05

7 упражнений на 7 минут: идеальный способ, как убрать складки на спинеВидео

13:01

Действовать нужно быстро: профессор назвала первые признаки облысения у мужчин

13:01

Гороскоп Таро на неделю 15-22 октября: Льву - новое начало, Рыбам - разочарование

12:51

Служба безопасности Украины нанесла меткий удар по подстанции на БелгородчинеВидео

12:26

Можно бить ракетами и артиллерией: в разведке Британии назвали ключевую цель ВСУ

Реклама
12:15

Что приготовить из вчерашней картошки: 3 фантастических блюда

12:11

Спикер СБУ Артем Дехтяренко женился на украинской телеведущей

12:09

На столе и капли не останется: это самый любимый салат всех мужчин - рецепт

12:05

Часть систем ПВО Украина арендует у партнеров: в ВСУ рассказали детали

11:32

Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа из-за "облачности" - NYT

11:23

"Этот исторический момент уже начался": когда война окончательно закончится - прогноз для Украины

11:19

Зачем пираты носили серьги: 4 причины, которые вас удивят

11:17

Китайский гороскоп на завтра 16 октября 2023: Быку - ответ за неудачи в личной жизни, Лошади - запретное влечение

11:12

Путин разразился абсурдным заявлением о контрнаступлении ВСУ

10:54

РФ сбросила на Херсон 2 авиабомбы: попадание в районе объекта критической инфраструктуры

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять