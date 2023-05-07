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Дроны над Кремлем: это только начало

Александр Кочетков
7 мая 2023, 09:00
115
Вижу, что русское антикремлевское подполье существует. И оно очень рассчитывает на победу Украины и пытается помочь этой победе, как умеет.
Дроны над Кремлем: это только начало
Момент атаки на Кремль / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Внимательно изучил видео с беспилотниками над крышей Кремля, которая течет все эпичнее. И вот что должен уважаемому барству доложить.

В ВСУ не используются дроны такой конструкции, которые атаковали Кремль. Более того, дроны, которые немного раньше времени поздравили Кремль с 9 мая, не способны пролететь 1000 км от Украины до столицы недоимпериии. Да еще и попасть прямехонько во флаг с двуглавым цыпленком-мутантом.

видео дня

На провокацию со стороны Кремля тоже не похоже. Потому что они там все отмороженные символисты, фетишисты и прочие астральные извращенцы. Поэтому они ни за что не стали бы использовать для провокаций именно Кремль — сакральный символ недоимперии. Да еще и демонстрируя, что ПВО Москвы - прозрачное, как море возле украинского Крыма.

Нет, кремлевские использовали бы что-то вроде резиденции Путина под Сочи — и риторика "нападения на самое святое-самого Пу" сохраняется, и сакральность кремлевских башен не страдает.

Кстати, почитал экспертное: вроде бы Кремль сам сделал шоу, чтобы интенсифицировать ракетные удары по Украине. Попустится, коллеги! Людоедам недоимперии не нужны поводы, чтобы убивать, потому что жажда крови — их естественное состояние. Они и сейчас атакуют нас с максимальной мощностью, на которую способны. На большее просто не способны.

Таким образом, складывается, что дроны, которые напугали Кремль, не способны долететь из Украины. А вот из Московской области — без проблем. И тогда становится ясной замечательная точность этих дронов. Кстати, как и запрет московских властей на любое использование беспилотников со стороны гражданских.

Вижу, что русское антикремлевское подполье существует. И оно очень рассчитывает на победу Украины и пытается помочь этой победе, как умеет.

А вот удары по нефтебазам недоимперии неподалеку от линии фронта — это мы. И это - правильно. И да: мы еще действительно не начинали по-настоящему. Помешать нам может только инициатива депутата Госдумы Журавлева: он предложил использовать против дронов хищных птиц, в частности, орлов (это не шутка!). Пожалуй, все-таки придется привлекать к сопровождению наших боевых гусей.

Источник

Кремль
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