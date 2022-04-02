Доверяй, но проверяй: почему гарантии НАТО без милитаризации Украины не сработают

Будущее Украины - стать главной милитаризованной страной мира / Reuters

Почему милитаризируется Польша, если есть гарантии НАТО? Потому что внутри польского общества нет уверенности, что гарантии НАТО защитят Польшу.

Как именно гарантии НАТО будут применены в случае, если на Литву совершит нападение Беларусь? Как будут мешать конкретной оккупации стран Балтии? Объявят консультации на полгода?

Если прямо сейчас Сербия начнет оккупацию Косово, что конкретно будет делать НАТО? Полетят ли самолеты бомбить Белград? Или же выразят беспокойство на уровне Совбеза ООН?

Склоняюсь ко второму варианту. Объясню почему. Западный мир изменился со времен девяностых годов. В первую очередь из-за того, что тесно связал себя самостоятельно финансами с Россией и Китаем.

Перенесли производства, открыли рынки коммунистам и их потомкам. Стремились купить их лояльность к себе, глобализировать мир, а взамен получили тех же бешеных коммунистов, только с состоянием богатейших людей планеты. Которые свою ненависть к открытым обществам и западным странам лелеяли десятилетиями, стремясь создать удобный момент, чтобы ударить в спину.

И теперь имеем другую картину.

Коммунистические олигархи из России и Китая, что скупали пачками людей западного мира, просто открыли свое лицо, сорвали маски и отправляют десятки тысяч своих убийц уничтожать свободный мир.

Только теперь они имеют в каждой стране сотни оплаченных лоббистов, пропагандистов, публичных политиков и общественных деятелей, граждан Евросоюза и даже США, которые оправдывают каждый их шаг. Они убивают сотни наших женщин и детей, наших граждан, а их пропагандисты оправдывают это. И миллионы людей по всему миру продолжают верить им.

Читайте такжеКак Россия хочет отговорить Европу от поставок оружия УкраинеСтруктура западного мира изменилась. Свободный мир нуждается в очищении. Каждый пропагандист, оправдывающий войну должен быть идентифицирован и заключен в тюрьму.

Сегодня транслировать нарративы военной пропаганды России-это убивать себя самих, применять против самих себя их оружие.

Гарантии НАТО будут иметь вес только после того, когда произойдут изменения внутри стран НАТО. Тогда и будем о них говорить всерьез. А пока максимально милитаризуемся самостоятельно. В своих интересах и ради своих детей.

Будущее Украины - стать главной милитаризованной страной мира. Вместо военных баз НАТО в Украине все идет к тому, что военные базы Украины будут расположены по всей Европе. Потому что украинцы хотят воевать и умеют, как показала история. А европейцы может и умеют, но точно не очень хотят. Так что наше будущее очевидно. Мы - нация защитников всего свободного мира. И это не фигура речи. Это святая правда.