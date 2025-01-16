Добрым словом и пистолетом: как начинает работать Трамп

Трамп еще не стал президентом, а Мексика все быстро поняла (хотя он о ней еще громко не упоминал). Оказывается, что и с потоком наркотиков (фентанил), которые делаются с помощью китайских прекурсоров (помню сколько раз Блинкен уговаривал китайцев этого не делать), можно бороться, и с картелями, которые контролируют границу с США со стороны Мексики, и вытеснять китайцев со своего рынка.
И это только из-за угрозы ввести пошлины на 25% на товары из Мексики.
Чем больше наблюдаю за Трампом, тем больше убеждаюсь, что эти сказки о его "непредсказуемости" распространяет сам Трамп, чтобы все быстрее двигались в правильном направлении при минимальных усилиях с его стороны. Такая себе тактика "кошмарить лоха", которая у нас известна с 90-х. Но учитывая ресурсы, которые есть в его руках, она достаточно эффективна. Считаю, что приблизительную такую суету мы сейчас увидим в Панаме и Канаде. Если ее не будет, то будет "пистолет".
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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