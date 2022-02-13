Демонстрация борьбы: что на практике будет означать перевод РФ в "серую" юрисдикцию

Евросоюз собирается внести Россию в "серый" список налоговых юрисдикций / Reuters

Европейский союз прорабатывает возможность внести Россию в так называемый серый список налоговых юрисдикций.

В такой список попадают страны, которые, по мнению ЕС, не соответствуют критериям прозрачности банковской системы, проверки идентификации денег, которые проходят из этих стран и что в этих странах нет усиленного контроля чистоты средств в банковской системе.

Для РФ это означает дополнительные проверки, задержки платежей, усложнение взаимодействия экономики РФ с так называемыми чистыми юрисдикциями.

Однако придавать этому большого значения вряд ли стоит. Потому что мир научился на это реагировать и, несмотря на то, что это создаст определенные неудобства для контрагентов в России, в тех же странах ЕС найдется множество контор, которые обеспечат за определенный процент то, что обычно называет "отмывкой денег". То есть даже если Европа и отнесет Россию к странам "серой" юрисдикции, это вряд ли обернется для нее большими проблемами, и уж тем более, для развития ее экономики.

Ведь если Россия научилась обходить санкции, то говорить о том, что это повлечет глобальные проблемы, неправильно. Потому что этот шаг Евросоюза для РФ - как головная боль - вроде и неприятно, но не смертельно.

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Тем более, что ЕС зависит от России ввиду огромного торгового оборота и поставок энергоносителей, поэтому сами европейские банки впоследствии могут придумать некие схемы для того, чтобы легализовать российские деньги. Да и сами правительства стран наверняка будут закрывать глаза на некоторые вещи, избегая ухудшения отношений с РФ.

Читайте такжеСанкции, писанные вилами по воде: почему новый пакет санкций США не испугает РоссиюЕдинственная причина таких действий Европы - заменить этим отключение РФ от SWIFT в случае нападения на Украину. В таком случае причисление в "серую" зону будет выглядеть демонстрацией борьбы с Россией, которая по факту ничего не решает.

Однако для Украины как для де-факто торгового партнера России последствия все же возможны, но, опять-таки, все будет зависеть от того, насколько намерения Европы окажутся серьезными. В действительности Украина рискует стать хабом для отмывки денег, особенно с учетом того, что в Украине до сих пор присутствуют российские или аффилированные с РФ структуры. Ведь суровость законов, особенно с учетом традиционной украинской коррупции, часто нивелируется необязательностью их исполнения.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда