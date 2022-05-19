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Дадут ли Украине вооружения, способные наносить удар по территории России

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

19 травня 2022, 16:51

Украина стала серьезным фактором во внутриполитической игре США и Германии. Использовав это, она сумеет получить много мощных вооружений.

Украине нужно беспощадно использовать стиль медоеда
США, как и Евросоюз, начали петлять, пытаясь увильнуть от выполнения своих обязательств перед Украиной / Фото УНИАН

В Politico просочилась информация, что США могут не дать Украине РСЗО, которыми она может нанести удар по территории России. Дескать, это приведет к тому, что война затянется. По всей видимости, речь идет об РСЗО M142 Himaris, где есть опция применять ракеты дальностью до 300 километров.

В связи с этим стоит обратить внимание, что вчера Андрей Ермак в эфире американского телеканала MSNBC заявил, что, цитирую, "Украина должна получить все, что нам нужно для победы, поскольку затягивание войны является риском для всего мира. Агрессивная война России против нашей страны может закончиться быстрее, если украинская армия получит то оружие, относительно которого идут переговоры и есть договоренности со странами-партнерами".

Система M142 Himaris была одним из важных предметов переговоров, поскольку позволяет решить вопрос замены старых советских систем РСЗО типа Урагана и Смерча. Тем более, что боеприпасы к ним все сложнее найти.

Петляние американцев напоминает петляние европейцев, которые тоже начинают придумывать уловки относительно того, когда Украина может вступить в Евросоюз.

Вспомните заявление Макрона о том, сколько времени может продолжаться евроинтеграция Украины. Канцлер Германии Шольц также разразился подобным нарративом. В частности, он сказал, что ЕС оказывает "быструю и прагматичную" поддержку Украине, но вступление в сообщество – длительный процесс. "Еврокомиссия предварительно в конце июня вынесет свою оценку, – сказал Шольц. – Одновременно с этим мы все знаем – Макрон прав, указывая, что процесс вступления – это не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет". То есть Шольц поддерживает Макрона в увиливании от обязательств ЕС перед Украиной.

Я считаю, что Украине нужно продолжать свою линию, несмотря на попытки США и ЕС увильнуть от своих обязательств относительно нас.

Три месяца показали, что Украине надо проявлять твердость в позиции и требовать то, что ей нужно для выживания. Тем более, что Украина стала серьезным фактором во внутриполитической игре в тех же США и Германии.

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Например, в Социал-демократической партии Германии потребовали убрать экс-канцлера Герхарда Шредера со всех постов ввиду его токсичных связей с Россией. Точно так же и в США, где на носу промежуточные выборы 8 ноября, Белый дом может легко оказаться под критикой республиканцев из-за того, что недостаточно решителен в поддержке Украины.

Поэтому Украине нужно беспощадно использовать стиль медоеда во внешней политике и выгрызать себе положенное. Я уверен, что мы получим не только Himaris, но и более серьезные штучки.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего

война в Украине новости США ракета РСЗО Юрий Романенко Герхард Шредер Россия
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