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Counter-Strike по-украински: почему видео уничтожения оккупантов - это хорошо

Алексей Голобуцкий
21 июня 2023, 06:05
76
Граждане стран НАТО смотрят этот "контр-страйк" да и сами чувствуют себя причастными к крутым действиям бойцов с оккупантом.
оккупант
Кадр из видео ближнего боя украинских спецназовцев с оккупантами в их тылу / скриншот

Вы все, наверное, уже видели видео зачистки оккупантов в окопе: "Counter-Strike по-украински: 73-той МЦСП им. Антина Головатого УСН показал эффектное видео зачистки вражеских окопов, снятое на камеру GoPro. Эти кадры назвали одним из самых потрясающих ближних боев, зафиксированных на видео, в истории современных войн.

Кто такой Алексей Голобуцкий?

Алексей Голобуцкий - украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.

Почитал слезливые комменты, причем не только от русских. Ну, вы в курсе основных тезисов: мол, это очень жестоко, это неоправданно, они хотели сдаться, они были безоружными (это особенно – учитывая, что комментировали видео, на котором крупным планом оккупант с автоматом, 1:39-1:41 мин.). И очередное " как вы можете этому радоваться?!", "как такому можно радоваться?!", "это обезлюдение!".

видео дня

Арестовича пока не подвезли – так что порция меланхоличных наездов на "подонков, уничтожающих себя и Украину ненавистью" еще подъедет. Но, например, я испытываю гордость, когда действия украинских бойцов целый мир признает образцовыми и самыми крутыми. И как специалист я доволен, что эти кадры, которые буквально завирусились на целый мир, увеличивают в наших союзниках (и не только в них) уверенность в победе ВСУ. Убеждают налогоплательщиков стран НАТО, что они не зря нас поддерживают, что это не бесцельные траты на заведомых лузеров и жертв, а содействие справедливой победе.

Даже чисто психологически это полезно для Украины: граждане стран НАТО смотрят этот "контр-страйк" да и сами чувствуют себя причастными к крутым действиям бойцов с оккупантом: "О, это же он так круто лупит оружием, купленным на мои налоги в том числе! Это немного и моя победа!". И такие настроения укрепляют готовность союзников поддерживать нас столько, сколько будет надо.

А эмпатию стоит придержать для херсонских погибших тритончиков. И тушканчиков. И кучу выводков степных птиц с малыми птенцами. И семейки мелких зайчат, которые никак не могли спастись. Вот с ними оккупанты повелись неоправданно жестоко, и эти создания точно были безоружными.

Источник

война в Украине
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