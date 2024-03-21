Что случилось с Макроном и Францией

Потому что каждая успешная нация любит только себя, дружит за деньги и из-за необходимости. Время это раз и навсегда запомнить.

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Макрон, Зеленский и Шольц / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

По поводу восхищений Макроном и тому подобное.

Когда слышим слова поддержки из уст различных западных (или не западных лидеров) не нужно восхищаться и искать новых "братьев", "друзей". Надо в очередной раз благодарить нашу Армию и народ.

Если бы не было отчаянного сопротивления украинцев, то никто бы не поддерживал. Ну, конечно были бы очередные "оханья" и "аханья" по поводу нарушения "демократических норм", "зверств", раздача гуманитарки в лагерях беженцев, а затем поездки в Москву и ведения "business as usual". Через пару лет все бы быстро все забыли.

видео дня

Потому что каждая успешная нация любит только себя, дружит за деньги и по необходимости. Время это раз и навсегда запомнить. И дарить эмоции, любовь, восхищение только своему народу и Армии.

Все остальное это производное. Сегодня Франция смелая как никогда не было (по странному стечению обстоятельств, когда Украина начала системно уничтожать российские НПЗ), а два года назад еще в начале вторжения тот же Макрон уговаривал украинцев сдаться вместе с Шольцем и Драги. Это не хорошо и не плохо. Так построен мир. Верят в "охотников" и им помогают. "Жертвам" нет.

Когда у Украины будут тысячи ракеты дальностью 1500-2000, десятки тысяч дронов собственного производства такой же дальности и многое другое многие резко захотят с нами дружить. Даже кто-то будет называть нас "братьями". Потому что с сильными хотят дружить и в них готовы инвестировать.

Но даже в такой ситуации украинцы должны любить и ценить только себя. Тогда у нас все будет хорошо.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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