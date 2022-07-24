Что показал пятый месяц войны

Украинская армия начала получать от наших партнеров тяжелое оружие / Фото УНИАН

Завершился пятый месяц большой войны, полномасштабного нападения России на Украину. Это был один из самых кровавых этапов этой войны. Враг, пользуясь огромным преимуществом (в 10-20 раз) в артиллерии и боеприпасах, как асфальтовый каток пытался постепенно продвигаться на Луганщине. К сожалению, нашим войскам пришлось отступить от Северодонецка и Лисичанска. Но в этих боях были огромные потери со стороны русских, и в конце концов активное сопротивление украинских войск остановило медленное российское продвижение. В середине июля ситуация на Восточном фронте относительно стабилизировалась.

Врага удалось остановить также благодаря тому, что украинская армия начала получать от наших партнеров тяжелое оружие, артиллерию и современные системы реактивного залпового огня. Оружие месяца - американские системы реактивного залпового огня HIMARS, которые наводят панику на русских и эффективно уничтожают вражеские штабы и склады с боеприпасами.

Читайте такжеОбычное русское свинство, или Зачем Россия обстреляла одесский портНа южном направлении украинская армия постепенно начинает переходить к контратакующих действий. Главная военная победа месяца - освобождение острова Змеиный, стратегического форпоста в акватории Черного моря.

Враг не может победить украинцев на поле боя, поэтому пытается запугать нас и сломить психологически. Именно поэтому российские войска начали показательные ракетные обстрелы украинских городов и гражданских объектов. В результате пятый месяц войны останется в памяти трагедиями Кременчуга, Винницы, временного Яра, когда после ракетных обстрелов погибли десятки мирных жителей, в том числе и дети. Регулярно обстреливаются прифронтовые города - Харьков, Николаев, Краматорск. И там люди гибнут под российскими обстрелами почти каждый день.

Читайте такжеРоссийское наступление на Донбассе окончательно захлебнулосьНо этот месяц войны вновь показал - украинское сопротивление является несокрушимым. В этом нам помогают наши партнеры, и поставками оружия, и санкционным давлением на Россию, и экономической помощью. В частности в Лугано состоялась международная конференция, которая начала создание международной коалиции в поддержку экономического восстановления Украины. Саммиты ЕС, НАТО, Большой семерки, которые состоялись в конце июня, подтвердили поддержку Украины, в том числе и на перспективу, даже если война России против Украины затянется. Главной дипломатической победой Украины в этот период стало предоставление нашей стране статуса кандидата в члены ЕС. И это также является признаком и долговременной гарантией поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.