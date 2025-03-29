Об аграрных санкциях и путинских олигархах

Речь идет о приближенных к Кремлю олигархах, которые потеряли удобство проведения международных транзакций.

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Путин и санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Я долго думал, почему россияне вдруг вытащили тему, в которой у них и так минимум ограничений. Потому что Россия никогда не сталкивалась с прямыми санкциями в отношении аграрной продукции или удобрений, слишком чувствительные это темы для мировой стабильности.

Но если не понимаешь мотивацию, ищи деньги. И очевидно, что речь идет вовсе не об интересах российского бюджета (он Путина волнует только в вопросе денег на войну) или тем более рядовых россиян (кому не плевать на рядовых россиян?).

Речь идет о приближенных к Кремлю олигархах, которые потеряли удобство проведения международных транзакций, контроль над валютными активами и доступ к глобальной финансовой инфраструктуре.

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Санкции, которые могут быть сняты, и до этого не мешали России наращивать экспорт. В 2023 году, что показательно, экспорт и по аграрке, и по удобрениям в денежном эквиваленте в России рос. В 2023 году российский экспорт сельхозпродукции вырос на 14% (до $43 млрд), а удобрений - аж на 15% (до $15,5 млрд) по сравнению с 2021 годом. И нет, это не только фактор украинского ворованного зерна. Конъюнктура цен помогла. А цены росли и из-за войны в Украине (из-за рисков для производства), и из-за страшной засухи в Индии, которая заставила правительство страны остановить экспорт продовольствия. Так что санкции России не мешали на этом рынке.

А что же дает это "послабление" санкций? Прежде всего, оно открывает упрощенный путь к международным рынкам компаниям, которыми владеют личные друзья Путина. Речь идет об Андрее Гурьеве, Андрее Мельниченко, Вадиме Мошковиче и Дмитрии Мазепине.

Гурьев владеет "ФосАгро" - это крупнейший в России производитель фосфорных удобрений. Мазепин - еще один удобрительный гигант - владеет компанией "Уралхим", крупнейшим производителем азотных удобрений. Мельниченко - еще один "химик", владелец производителя удобрений, компании "Еврохим". А вот Мошкович - это уже аграрка - и его компания "Русагро" (один из крупнейших производителей сахара, масла и мяса в России) напрямую связаны с грабежом украинского зерна. Там есть еще целый ряд потенциальных выгодополучателей, но они значительно мельче.

Тут надо еще напомнить, что Россия традиционно ведет нечестную игру - она применяет демпинг, опираясь на относительно дешевый газ и лобби для олигархов. От чего страдают ее честные конкуренты на рынке удобрений - вот где Трампу было бы хорошо вспомнить о тарифах. Хотя вряд ли.

(Блин, даже есть неудобный вопрос - сопровождается ли это "движение за продовольственную безопасность" финансовыми потоками к, например, Виткоффу, но мы об этом узнаем лишь когда-нибудь).

Снятие санкций просто поможет им получать большую маржу, получить доступ к замороженным личным деньгам, уменьшив затраты на посреднические операции и построение сложных финансовых схем. Ну и к европейским виллам, конечно, потому что план же в том чтобы прижать Европу.

Если это пройдет, можно попробовать и к другим олигархам такую же логику применить. Но пока, слава богам, Европа держится твердо - санкции сняты не будут.

Такая же логика действует и к Россельхозбанку, и к другим финансовым учреждениям. Попытка всунуть его через продовольственные вопросы позволила бы России использовать банк и для военных расчетов, которые связаны с экспортом - импортом. Глобально это Россию не спасет, но несколько дополнительных недель или месяцев дало бы.

Поэтому, конечно, снятие санкций никак не поможет мировой продовольственной безопасности. Потому что ей и так не создавали дополнительных угроз. А вот подсанкционным лицам, близким к окружению российского диктатора - помощь будет. И даже немного - для финансовой системы. И это все под гуманитарными лозунгами.

Поэтому Украина и Европа - на последовательную позицию администрации Трампа я не рассчитываю - должны держать твердую позицию: никакого - даже минимального - снятия санкций с олигархического российского бизнеса и финансовой системы до устойчивого прекращения огня и завершения войны.

UPD. Лол кек, Мошковича арестовали. То есть они еще там и передел устраивают параллельно. А так в России все хорошо, бгг.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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