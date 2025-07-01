Почему три года страны цивилизованного мира решали, надо ли противостоять РФ

В Британии и США (одновременно!) запускают в серии новую модификацию нашего успешного безэкипажного катера "Магура".

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Дроны / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Современное оружие пошло на конвейер.

Читаю новости мирового ВПК, и глаза разбегаются, как на книжной ярмарке - все такое интересное.

В США и Европе начали презентоваться перспективные оружейные проекты. В основном - беспилотники разных типов и назначения, но с обязательным использованием ИИ (реального ИИ, а не то, что втюхивают у российских пропагандистов про те же модернизированные "шахеды") и включением в общую информационную систему ведения боя. Это именно то, о чем я рассказывал как о закономерном развитии беспилотных систем.

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И вот оно начинает появляться, как говорится, в металле. Хотя на самом деле металла в этих конструкциях значительно меньше, чем современных высокотехнологичных пластиков.

Важно заметить, что речь не просто об идеях и анонсах разработок, которые существуют пока только на бумаге. Нет, это реальные аппараты, которые можно испытать в реальных боевых условиях и запускать в серию.

Среди проектов, привлекающих внимание, британская модернизация и крупносерийное производство украинского дальнобойного дрона "Бобер - будем надеяться, что он научится лучше противостоять вражескому РЭБу.

Это хочу отметить калифорнийскую разработку "Вайпер - ударный реактивный беспилотник вертикального взлета с дальностью под 300 км и скоростью более 400 км/ч. Беспилотник разрабатывается совместно с европейскими партнерами и планируется быть дешевым в производстве.

Также в Британии и США (одновременно!) запускают в серии новую модификацию нашего успешного безэкипажного катера "Магура". А во Франции работают над автономной подводной лодкой, которая могла бы действовать в координации с флотилией "Магур", кроме прочего, речь идет о постановке "умных подводных мин", способных охотиться на вражеские корабли.

Компания AeroVironment - производитель известных дронов-камикадзе Switchblade, которые стоят на вооружении США и использовались в Украине, представила новый дрон Red Dragon. Его дальность, в отличие от предшественников, достигает уже 400 км, и он способен успешно выполнять задачи без сигналов GPS и помощи оператора. Потому что сам способен обнаруживать цели.

Перечень новых многообещающих оружейных проектов можно продолжать, в частности, идут испытания перехватчиков разных типов, ориентированных, в первую очередь, на "шахматы". Выделяю среди разработок именно те, что получили поддержку на Западе, потому что эта война требует массового производства. Которое в Украине под ракетно-дронными ударами не развернуть.

Три года страны цивилизованного мира решали, надо ли противостоять российской угрозе - очень долго. Похоже, наконец-то раздуплились и начали действовать. Что принципиально важно, совместно с нашими разработчиками, потому что самостоятельные западные изделия на фронте не всегда себя показывают удачно. Надеюсь, уже не остановятся. И результаты мы увидим уже в этом году.

Потому что украинская душа давно нуждается в празднике. Большого, громкого, яркого. С фейерверками и массовым движем. В Москве. И чтобы никакая ПВО этому нашему празднику не помешала.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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