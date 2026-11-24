Эксперт объясняет, почему блокада Ирана, которую держит Трамп, дарит Кремлю месяцы дорогой нефти и почему удача Путина все равно закончится.

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Виктор Андрусив, Владимир Путин / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Андрей Максимов, kremlin.ru

Политический и общественный деятель Виктор Андрусив размышляет, почему на пятом году войны Путин стал еще жестче и самоувереннее в требованиях, несмотря на огромные потери на фронте. Автор называет два события 2026 года, которые, по его мнению, убедили диктатора в собственной "богоизбранности", - скачок цен на нефть из-за иранской войны и на удивление спокойные парламентские выборы в РФ - и объясняет, почему везение Кремля не вечно. Публикуем его размышления.

Охреневший путин Казалось бы, почему вдруг на 5-м году бездарной "специальной операции" путин вдруг стал еще более наглым и самоуверенным? Несмотря на полтора миллиона потерь в живой силе и десятки тысяч единиц техники, он так и не взял Малую Токмачку. Но зато стал еще жестче и наглее в своих требованиях, чем в прошлом году. Что же такого произошло в 2026 году, чтобы он охренел вконец? видео дня

А произошли два события. Первое - в феврале. Тогда после введения санкций Трампом против Индии вся российская верхушка офигела. Бюджет и так за два месяца исчерпал годовой дефицит. Все сошлись на том, что нужно садиться за реальные переговоры. И начали в этом убеждать путина. Диктатор склонен прислушиваться к своему окружению, но делает это очень медленно. Поэтому, пока путин ходил в раздумьях, началась иранская война, нефть и российский бюджет улетели в космос. После такого подарка судьбы трудно не поверить в свою богоизбранность, что, собственно, и случилось с путиным. Будучи помешанным на разном символизме, он воспринял это как "высший знак" правильности всех своих действий.

Второе событие - парламентские выборы. Российская власть так нервничала по этому поводу, что на всякий пожарный сняла с выборов и так непроходную партию "Яблоко". В целом, учитывая усталость российского общества от войны и ожидание возможной мобилизации, казалось, что выборы пройдут далеко не гладко. Зато таких спокойных и мирных выборов у путина не было очень давно. Я убежден, что даже он был шокирован тем, насколько все прошло гладко. Он опасался объявлять полноценную мобилизацию из-за возможной реакции общества. Оказалось, что общество полностью подвластно его решениям. И он может продолжать класть сотнями тысяч своих орков на фронте для достижения цели.

На этом фарт путина не заканчивается. Ожидалось, что после поражения на довыборах в США Трамп быстрее прибегнет к решению иранского вопроса. Либо через усиление боевых действий и выход на соглашение, либо просто выход на соглашение. На самом же деле не произошло ни первого, ни второго. При том, что сам Иран очень хотел бы договориться, поскольку страдает в экономическом плане. Но Трамп принял решение держать блокаду, что оттягивает завершение войны на месяцы. И дарит месяцы очень дорогой нефти и, соответственно, колоссальных доходов в бюджет путина.

Так что представьте, как можно "охренеть" от таких подарков судьбы. О каких соглашениях или компромиссах может идти речь, когда, кажется, высшие силы должны помочь путину достичь своих больных политических целей. Но фарт имеет свойство заканчиваться. Как в азартной игре: чем дольше играешь, тем больше шанс проиграть. Я думаю, именно это и произойдет. Об этом в другом посте.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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