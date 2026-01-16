Что нужно сделать, чтобы преодолеть коррупцию

Борьба с коррупцией во всем мире имеет примерно такую формулу.

Последние несколько лет я, по мере возможностей, старался понять, почему некоторым странам удалось преодолеть коррупционные кризисы, а нам нет. Ниже я очень кратко изложу итоги своих исследований.

1. Борьба с коррупцией у нас свелась исключительно к двум вещам: созданию антикоррупционных органов и копированию правильных мировых практик без какого-либо понимания, почему эти практики и институты работают или не работают в мире. У нас сложилась парадоксальная ситуация: с точки зрения законодательства мы мало чем уступаем наименее коррумпированным странам мира. Но при этом остаемся очень коррумпированной страной.

2. Борьба с коррупцией во всем мире имеет примерно такую формулу: пакт элит + нулевая точка (отправная точка, которая является пределом отсечения старых проблем) + доверие к правоохранительной системе, которая борется с коррупцией + культура публичного осуждения + неотвратимость наказания.

3. Что такое пакт элит? Это всегда договоренность первого лица государства с определенным кругом влиятельных людей. В Португалии Салазара это была договоренность с правящей верхушкой, Саакашвили имел договоренность с Бендукидзе, министром внутренних дел, прокурором и еще несколькими людьми. В Японии это был консенсус верхушки правящей партии. Одним словом, это всегда договоренность относительно небольшой группы людей, которая причастна к власти, но готова бороться с коррупцией.

4. Очень важной при этом является нулевая точка. Где-то это так называемая нулевая декларация и налоговая амнистия, где-то это закон о ворах в законе. Но нулевая точка имеет сверхважную функцию: человек имеет право очиститься от прошлого, понимая, что его (ее) не будут догонять за грехи двадцатилетней давности. Остальные пункты, думаю, не требуют пояснения.

5. Каковы обязательные элементы реальной борьбы с коррупцией?

- Коррупция - это всегда схема. Просто для понимания. Перед 2022 годом в Институте будущего мы вместе с Игарем Тышкевичем закончили большое исследование коррупции на таможне. Так вот наша таможня, которая составляет не менее 10% всего коррупционного оборота, — это всего 12 схем, которые можно минимизировать за 1-3 года. 80% коррупции Украины — это примерно 100 схем, которые, при желании, можно преодолеть за относительно короткий промежуток времени. Но у нас на сегодняшний день нет государственного аналитического центра, который бы выявлял эти схемы и давал выводы, что с этим делать, и мониторил создание новых схем. По логике - это должны быть НАПК и Счетная палата. Но их роль явно меньше, чем могла бы быть.

- Очень простая налоговая система с микроскопическим вмешательством чиновника. Потому что плохая налоговая система является одним из главных источников коррупции во всем мире. Наша налоговая система и система администрирования налогов являются непосредственным источником коррупции и злоупотреблений всех силовиков при открытии уголовных производств. И здесь вопрос не в ФЛП, а в целостной, очень сложной и нелогичной налоговой системе Украины.

- Скандал равен реформе. Борьба с коррупцией предполагает регулярные скандалы, которые должны завершаться обязательной работой над ошибками. Проще говоря, если мы знаем, что "Прозоро" давно перестало быть панацеей для госзакупок, нужно его менять, а не держаться за него, как за священную корову.

- Есть еще два важных элемента: доверие к правоохранительным органам (у нас не превышает 30%) и культура неприятия коррупции даже ad hoc. У нас ad hoc сведен к фанатскому движению (свои честные правоохранители и чужие продажные).

Вместо вывода: нынешняя система борьбы с коррупцией - это прежде всего "прореживание" элит без создания новых правил игры. (Возвращаемся к формуле из п.1). Как результат: общество дает мандат на это "прореживание", не веря, что что-то изменится, а элиты не готовы к изменениям. К сожалению, пока это замкнутый круг.

Можно ли преодолеть 90% коррупции за 5 лет? Безусловно да. Просто нужно хорошо проанализировать формулу борьбы с коррупцией и воплотить ее в жизнь.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

