Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Что нужно сделать, чтобы преодолеть коррупцию

Вадим Денисенко
16 января 2026, 06:10
60
Борьба с коррупцией во всем мире имеет примерно такую формулу.
Зеленский, коррупция
Зеленский и коррупция в Украине / Коллаж: Головред, фото: скриншот из видео, НАБУ

Последние несколько лет я, по мере возможностей, старался понять, почему некоторым странам удалось преодолеть коррупционные кризисы, а нам нет. Ниже я очень кратко изложу итоги своих исследований.

1. Борьба с коррупцией у нас свелась исключительно к двум вещам: созданию антикоррупционных органов и копированию правильных мировых практик без какого-либо понимания, почему эти практики и институты работают или не работают в мире. У нас сложилась парадоксальная ситуация: с точки зрения законодательства мы мало чем уступаем наименее коррумпированным странам мира. Но при этом остаемся очень коррумпированной страной.

2. Борьба с коррупцией во всем мире имеет примерно такую формулу: пакт элит + нулевая точка (отправная точка, которая является пределом отсечения старых проблем) + доверие к правоохранительной системе, которая борется с коррупцией + культура публичного осуждения + неотвратимость наказания.

видео дня

3. Что такое пакт элит? Это всегда договоренность первого лица государства с определенным кругом влиятельных людей. В Португалии Салазара это была договоренность с правящей верхушкой, Саакашвили имел договоренность с Бендукидзе, министром внутренних дел, прокурором и еще несколькими людьми. В Японии это был консенсус верхушки правящей партии. Одним словом, это всегда договоренность относительно небольшой группы людей, которая причастна к власти, но готова бороться с коррупцией.

4. Очень важной при этом является нулевая точка. Где-то это так называемая нулевая декларация и налоговая амнистия, где-то это закон о ворах в законе. Но нулевая точка имеет сверхважную функцию: человек имеет право очиститься от прошлого, понимая, что его (ее) не будут догонять за грехи двадцатилетней давности. Остальные пункты, думаю, не требуют пояснения.

5. Каковы обязательные элементы реальной борьбы с коррупцией?

- Коррупция - это всегда схема. Просто для понимания. Перед 2022 годом в Институте будущего мы вместе с Игарем Тышкевичем закончили большое исследование коррупции на таможне. Так вот наша таможня, которая составляет не менее 10% всего коррупционного оборота, — это всего 12 схем, которые можно минимизировать за 1-3 года. 80% коррупции Украины — это примерно 100 схем, которые, при желании, можно преодолеть за относительно короткий промежуток времени. Но у нас на сегодняшний день нет государственного аналитического центра, который бы выявлял эти схемы и давал выводы, что с этим делать, и мониторил создание новых схем. По логике - это должны быть НАПК и Счетная палата. Но их роль явно меньше, чем могла бы быть.

- Очень простая налоговая система с микроскопическим вмешательством чиновника. Потому что плохая налоговая система является одним из главных источников коррупции во всем мире. Наша налоговая система и система администрирования налогов являются непосредственным источником коррупции и злоупотреблений всех силовиков при открытии уголовных производств. И здесь вопрос не в ФЛП, а в целостной, очень сложной и нелогичной налоговой системе Украины.

- Скандал равен реформе. Борьба с коррупцией предполагает регулярные скандалы, которые должны завершаться обязательной работой над ошибками. Проще говоря, если мы знаем, что "Прозоро" давно перестало быть панацеей для госзакупок, нужно его менять, а не держаться за него, как за священную корову.

- Есть еще два важных элемента: доверие к правоохранительным органам (у нас не превышает 30%) и культура неприятия коррупции даже ad hoc. У нас ad hoc сведен к фанатскому движению (свои честные правоохранители и чужие продажные).

Вместо вывода: нынешняя система борьбы с коррупцией - это прежде всего "прореживание" элит без создания новых правил игры. (Возвращаемся к формуле из п.1). Как результат: общество дает мандат на это "прореживание", не веря, что что-то изменится, а элиты не готовы к изменениям. К сожалению, пока это замкнутый круг.

Можно ли преодолеть 90% коррупции за 5 лет? Безусловно да. Просто нужно хорошо проанализировать формулу борьбы с коррупцией и воплотить ее в жизнь.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Коррупция Вадим Денисенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Британия выделяет дополнительные £20 млн на Украины: на что пойдут средства

Британия выделяет дополнительные £20 млн на Украины: на что пойдут средства

08:00Мир
Европа разработала три сценария защиты Гренландии от США - The Economist

Европа разработала три сценария защиты Гренландии от США - The Economist

07:16Мир
"Тревожные звоночки" для Путина: два условия, которые заставят РФ изменить курс в войне

"Тревожные звоночки" для Путина: два условия, которые заставят РФ изменить курс в войне

01:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 16 января: Быкам - тревога, Тиграм - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Быкам - тревога, Тиграм - проблемы

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Последние новости

08:00

Британия выделяет дополнительные £20 млн на Украины: на что пойдут средства

07:41

На нее нельзя смотреть: что требует Меган Маркл, чтобы приехать в Великобританию

07:16

Европа разработала три сценария защиты Гренландии от США - The Economist

06:10

Что нужно сделать, чтобы преодолеть коррупциюмнение

05:31

Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 годаУвольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года
05:00

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

04:45

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

04:14

В феврале придет апрель: какой будет погода в Одессе в последний месяц зимы

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины с галстуком за 45 секунд

Реклама
03:30

"Попали в апокалипсис": Денисенко вышла на связь после суток без света

03:05

Финансовый гороскоп на 2026 год: шесть знаков зодиака будут купаться в богатствеВидео

02:43

Сладкое средство от старости: ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия

01:49

Эксперты назвали две вещи, которые успешные люди всегда делают перед сном

01:43

"Тревожные звоночки" для Путина: два условия, которые заставят РФ изменить курс в войне

01:30

"Теперь с папой": умерла "секретная" дочь Фредди Меркьюри

00:21

Посадил и забыл: идеальные многолетники для "ленивого" сада на солнце и в тениВидео

00:15

Украина срочно созывает энергетический "Рамштайн" из-за обстрелов РФ: детали

15 января, четверг
23:44

Секретный код от счастья: Жизель Бюндхен намекнула на имя новорожденного сына

23:26

До 16 часов без света: на Ровенщине вводят жесткие графики отключений на 16 января

23:14

Часы отключений стали более строгими: новый график для Днепра и области на 16 января

Реклама
22:56

Украинский футболист сбил Дэвида Гетту - детали

22:40

Эксперты раскрыли, где категорически запрещено ставить генератор: перечень мест

22:19

Наталья Сумская сделала важное заявление на фоне тяжелой ситуации

22:06

До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

21:59

"Надо продержаться": гендиректор Yasno обозначил самый тяжелый период этой зимы

21:58

Тараса Цымбалюка застукали с известной актрисой - детали

21:48

Школы закроют, а часть домов не будут отключать - Кабмин принял экстренные решения

21:40

В Харькове 400 тысяч человек остаются без света и тепла - Зеленский

21:21

Свет будут отключать волнами - новые графики для Запорожской области на 16 января

20:55

Костюк определил состав на сбор в Турции: некоторые игроки стали неожиданностью

20:39

Можно ли молиться дома вместо посещения храма: священник дал откровенный ответВидео

19:45

Возможные изменения в течение дня: как будут отключать свет 16 января

19:34

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

19:30

"Это большая беда для нас": Флеш предупредил о новой опасности российских дроновФото

19:26

"Сложные обстоятельства": Павел Табаков рассказал, как переживает свою болезнь

19:10

Почему Трамп неспособен выполнять собственные обещаниямнение

19:06

Зеленский встретился с Залужным в Киеве - о чем говорили

18:59

Цена на популярный овощ для салата резко пошла вверх: сколько стоит килограмм

18:53

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столицеВидео

18:51

Раскрыт главный секрет Харькова - что означает название города и кто его придумалВидео

Реклама
18:36

Сценарий "развешивания на фонарях": прогноз "беспощадного" бунта в РФВидео

18:34

РФ массово стягивает резервы на горячее направление: военный раскрыл план врага

18:11

Зима не сдается: что готовит погода для Днепра в эти выходные

17:59

Россия пытается прорвать границу на новом направлении - что известно о ходе боев

17:41

Вынос мусора вне правил может обернуться штрафом до 1000 евро – подробностиВидео

17:34

РФ разрушила крупный энергообъект: под атакой инфраструктура сразу двух городов

17:21

Красный Крест опозорился заявлением об ударе по Белгороду: жесткий ответ МИД

17:03

Круче Рафаэлло: рецепт конфет из пяти ингредиентов за 10 минут

16:48

Доллар установил абсолютный рекорд за всю историю: новый курс валют на 16 января

16:43

Горячие бьюти-тренды 2026: три макияжа по мотивам популярных фильмов и сериаловВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять