Что несет российская империя под лейблом 'СССР'?

Путинский режим пытается не только уничтожить Украину как государство, а украинцев как нацию.

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Путин и Лукашенко / Колаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Абсолютное зло.

Понятно, что в споре Латыниной и Портникова я целиком на стороне Виталия. Однако мне кажется, что о самом главном и он не сказал. Это не просто война бывшей колонии, борющейся за свободу и идентичность, с империей, пытающейся её вновь подчинить и унизить. Это смертельная схватка с абсолютным злом, несущим миру рабство, деградацию и, в конечном итоге, глобальную катастрофу.

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Российская империя, в том числе под лейблом "СССР", всегда была восточной деспотией, нарядившейся в европейское платье. Используя сцапцарапанные европейские технологии, она пыталась уничтожить главное в европейской цивилизации - дух свободы. Будучи сама рабской страной (как там у классика - снизу доверху все рабы), она пыталась навязать свое рабство всем, до кого могла дотянуться. Например, Украине, в которой дважды вводила крепостное право: в классическом, а затем в колхозном варианте.

В двадцатом веке этот монстр дважды падал замертво (в 1917 и в 1991 году), но потом чудесным образом оживал и вновь пытался подмять под себя всё вокруг.

Путинский режим пытается не только уничтожить Украину как государство, а украинцев как нацию. Он ведет гибридную войну против всего свободного мира. Если ему не сломают шею в Украине, станет неизбежным прямое военное столкновение с НАТО, которое с высокой вероятностью может привести к ядерной войне и глобальной катастрофе. Украинцы борются не только за свою идентичность и свободу, они спасают мир (и себя в том числе) от катастрофической угрозы со стороны главного мирового зла. Звучит пафосно, но это так, и по другому не скажешь.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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