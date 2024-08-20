Что наговорил "Минский вождь" про войну в Украине

Было несколько смешных моментов. Например, когда нелегитимный Лукашенко в контексте общения с нелегитимным Путиным рассуждает о нелигитимности Зеленского.

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Лукашенко наговорил новые сплетни про Украину / Фото Telegram-канал Пул первого

Посмотрел интервью Лукашенко, которое сейчас обильно цитируют. Это мастер-класс по художественному петлянию. В полной мере объясняет долгоживучесть Грыгорыча в политике.

Фишка его публичного творчества в том, что каждый может в нём найти то, что хочет. Лукашенко говорит взаимоисключающие вещи очень естественно, как само собой разумеющееся. Как в известном старом ролике "это ж армия!".

То, что у других посчитали бы биполярным расстройством - у него выглядит природно. Поэтому всегда в наличии набор цитат, которые отвечают меняющейся конъюнктуре.

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Минский вождь в данном интервью:

назвал Россию империей (от чего пропагандист Скабеев слегка дёрнулся), но вроде как похвалил;

сознался, что Беларусь не хочет обострять с НАТО, потому что у РБ и РФ нет возможности защитить границу, ссылаясь на Курск;

и тут же рассказал, как мощно граница защищена, мышь не проскочит!

возложил на запад вину за атаки мигрантами на Литву и Польшу;

(чтобы сбить волну критики в РФ) признал, что отвёл войска от границы с Украиной, но вроде как и не отвёл, потому что это были дополнительные войска, приведённые в усиление, а отведение усиления отведением не считается!

наплёл в три короба об украинских войсках у границ РБ, о беспилотниках и ещё много о чём, но подчеркнул, что имеет хороший рабочий контакт с украинской стороной;

поругал поляков и сразу похвалил поляков, поругал литовцев и сразу похвалил литовцев;

заявил, что РБ ничего не продаёт в Польшу, хотя доказано, что торгует аж бегом (чтобы и себе, и польским контрагентам добавить комфорта); и т.д.

В общем, отработал на все аудитории.

Было несколько смешных моментов. Например, когда нелегитимный Лукашенко в контексте общения с нелегитимным Путиным рассуждает о нелигитимности Зеленского. Но суть его мысли: команды-то выполняются, значит, надо иметь дело. Вроде как и пытается подыграть роспропаганде, но в то же время пытается взобраться на одну доску. Его-то команды тоже выполняются.

И по ЯО было забавно. Грыгорыч обосновал, почему нельзя его применять, но по-детски радовался ТЯО в Беларуси и пугал им. Какой толк, если нельзя применять? И вот всё соткано из таких противоречий.

Что выглядит как пас и украинской, и российской стороне – фраза о необходимости закончить "драчку", а также утверждение, что "нацистов" в Украине уже нет. "Денацификация" состоялась! А теперь нужно "учитывать реалии на земле".

Т.е., в целом он выдал набор цитат, на которые при желании могут опереться все окружающие. Например, роспропаганда может теперь голосить, что даже Лукашенко заявил о выполнении целей "СВО"! А в Украине можно рассуждать, что Путин настолько ослабел и хочет переговоров, что выпустил Лукашенко удобрять почву.

По факту этот номер Грыгорыча с одной целью: убедить всех, насколько он всем нужен. И Путину нужен, ибо последний друг, хоть и своеобразный. И Украине нужен, потому что может быть намного хуже. И Западу нужен, потому что говорит с Москвой. И т.д.

Уже несколько дней в эфире муссируются слухи о назначении очередных выборов президента Беларуси на 23 февраля 2025 г. Чуть ранее Грыгорыч кокетливо заявил, что беларусам надо привыкать жить без него.

Пытаясь увидеть в словах Лукашенко то, что хочется, надо помнить, что он решает свою задачу: продления себя во власти и/или поиска комфортного транзита. Поэтому будет говорить всё, что угодно.

Дезинформация о "хотении Путиным переговоров" не должна расслаблять. Путин готов принять капитуляцию под видом "переговоров". Или сядет за стол, когда не останется другого выхода. Вот второе и является целью.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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