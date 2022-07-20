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Что и как будет "аннексировать" Россия

Сергей Гармаш

представитель отдельных районов Донецкой области от переселенцев в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, журналист 

20 июля 2022, 19:18

Формально Россия не может аннексировать части территории другого государства без "добровольной" просьбы этого государства.

Российские военные
"Вторая армия мира" уже 5 месяцев не может полностью "освободить" даже одну Луганскую область/ коллаж Reuters, УНИАН

В последнее время в публичном пространстве озвучивается много разных версий насчет присоединения Россией оккупированных ею территорий Украины. Варианты: от создания квази-государства "Новороссия" до прямой аннексии Херсонской и Запорожской областей. Люди (даже эксперты) не всегда понимают, для чего и о чем враг планирует "референдумы", что и как он может аннексировать. Чем ближе к 11 сентября ("Единый день голосования" в россии), тем больше будет путаницы. В то же время, все действия Кремля в этом плане могут проходить только по схеме, четко обозначенной в законодательстве РФ. Конечно, его, по велению царя, Госдума может быстро изменить, но пока исходим из того, что есть на данный момент.

Первое, что нужно отметить, – аннексия украинской территории уже определена путиным как реальная главная цель его "спецоперации". Которая, впрочем, является лишь промежуточной на пути к полному уничтожению россией украинской государственности.

Но, на сегодня, когда "вторая армия мира" уже 5 месяцев не может полностью "освободить" даже одну Луганскую область, для Москвы предпочтительнее, чтоб дальнейшее уничтожение шло уже не в виде прямой агрессии, а постепенно, в результате возвращения к гибридной форме войны. Это, кстати, - вторая данность из системы координат действий Кремля, проявившаяся в последнее время, в частности, участившимися сигналами к переговорам.

И третье - структура этой аннексии еще окончательно не определена, поскольку зависит от успехов российских военных. Пока даже в Кремле точно не знают, что и как они будут аннексировать. Практически планом минимум являются Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, - то есть, тот самый наземный коридор в Крым. Но формально Россия не может аннексировать части территории другого государства без "добровольной" просьбы этого государства. Такая позиция обозначена в федеральном конституционном законе РФ "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации".

Понятно, что добровольной просьбы Украины присоединить часть ее территории к РФ не будет никогда. Поэтому, чтоб аннексировать какую-то территорию (кстати, понятие "аннексия" в российском законодательстве отсутствует) РФ сначала должна оккупировать ее, потом создать на оккупированной территории "государство" либо "государства", признать их, и только потом на этих территориях должны пройти "референдумы" о присоединении к России. Уже после этого, "государства" обращаются к Москве с просьбой о присоединении, и только тогда Госдума рассматривает вопрос о включении их в РФ.

Поэтому так много непоняток с референдумами и возможными потенциальными субъектами аннексии.

Читайте такжеУ Путина истерика, его унизилиПо Херсонской и Запорожской областям – особенно, учитывая отсутствие там "государств" и контроля над их территориями в административных пределах. В принципе, они могут объявить свои "ХЗ.НР" в границах тех территорий, которые на сегодня оккупированы де-факто и не зацикливаться на контроле всей Херсонской и Запорожской областей. Но все равно им еще придется провести там референдумы о создании этих "государств" (или, может быть, одного "государства"), потом Россия должна признать эти образования, а уже потом - просьба о присоединении. При этом, отдельного референдума "о присоединении" может и не быть, они могут в первом, - "о независимости", - сразу заложить вопрос о "последующем присоединении к РФ". Но в любом случае, в условиях контр-наступательных действий ВСУ, когда нет стабильной "границы", ничего этого сделать невозможно…

С Донецком и Луганском тоже не просто. Дело в том, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" уже признанные РФ в качестве "независимых государств", обозначили в "Конституциях", свои территории в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины. И путин уже признал их в пределах этих границ. На "референдумах", которые они провели в 2014 году, вопрос о присоединении к россии не стоял. Следовательно, сейчас должны пройти референдумы о присоединении к РФ именно в пределах административных границ двух областей. А для этого, их, снова-таки, нужно полностью и стабильно контролировать, - чего не позволяют россиянам ВСУ…

Читайте такжеРазваливающиеся на ходу танки и чахлая пехота: почему новое наступление России провалитсяТак что, все эти разговоры о референдумах и сроках их проведения… - на сегодняшний день это скорее пропаганда и манипуляции, чем реальные, утвержденные планы. Цель обозначена, но вот ее реализация все еще писана вилами по воде. А дата 11 сентября выглядит на фоне всего сказанного уже не реальной.

Кстати, возможности выхода субъектов РФ из состава федерации ее конституция не предусматривает! То есть, мирным путем отделения когда-то аннексированных территорий от россии произойти не может. Поэтому любая аннексия – это начало потенциальной войны РФ в будущем. И именно поэтому она обречена!

война в Украине Сергей Гармаш
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