Что делать с Путиным: объяснение на примере грязной, наглой, вонючей крысы

Владимир Путин / kremlin.ru

Представьте ситуацию: вы пытаетесь выгнать из своего помещения или комнаты, большого грязного крысу. Загнали в угол, и почти уже поймали сачком, но он как-то выпрыгнул, однако не убежал, а забился в другой угол.

В другом углу почти поймали, но опять он как-то вшился и забился в третий угол. Хотя двери и окна были открыты, и вновь он убегает от Вас но в очередной угол. И так бесконечно, из угла в угол. А вы, превратившись из уравновешенного в вспыльчивого потеряли свое время, выплеснули жизненную энергию, ресурсы, разозлились, ломаете мебель, наводите беспорядок в своем же доме, психуете, теряете самообладание. А крыса, не покидая помещения, будто заставляет вас уйти прочь.

В результате, оставляя его в углу, надеетесь что если сделаете еще гуманнее - прекратите ловлю, дадите пищу, воду, она сама все поймет, что здесь не место и мирно уйдет.

Но крыса - не человек.!

Наоборот, начинает перемещаться спокойно, выискивая, что здесь ей надо, присваивая себе и оставляя вонючий помет.

…

Такое поведение крысы – "жажда агрессии", то есть не управляемая разумом, а только инстинктами.

А поведение утомленного от безуспешности человека - "фрустрация".

Но проблема не в названии, а в том, что такое состояние обоих, и крысы и человека, имеет последствия!

При агрессии у крысы всегда плохой конец: либо аутизм, либо зависимость (наркотики, алкоголь), либо суицид. Все это приводит к гибели агрессора – автоагрессии.

Но, при фрустрации у человека есть два варианта.

1-й (плохой), когда наступает истощение и депрессия, безразличие даже к самой себе, уступки, проигрыши.

Но 2-й (хороший), когда фрустрация становится источником эмоционального и интеллектуального порыва и новых ярких достижений, о которых раньше человек и не догадывался.

В качестве примера, принимает решение: закрыть окна и двери, не давая крысе возможности уйти, разбросать яд или пустить ядовитый газ в комнату. То есть отказаться от гуманизма – уговоров, разъяснений и соглашений. Убить агрессора навсегда и потом перестроить дом так, чтобы никакая крыса в будущем не могла в него зайти.

Поэтому с агрессором - Путиным, пришедшего к вам в дом нет и не может быть основ для ведения переговоров: он либо сам уходит, либо уничтожается.

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