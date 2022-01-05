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Почему в 2022 году Украина не сможет распрощаться с карантином

Святослав Протас

Бывший главный санитарный врач Украины (2014-2016 гг.)

5 января 2022, 06:44

Наиболее вероятный сценарий в истории коронавирус - это его ежегодная циркуляция весной и осенью, наряду с другими острыми респираторными заболеваниями

коронавирус, Covid-19, маски
В 2022 году пандемия в мире пойдет на спад / Reuters

На вопрос о том, что будет дальше с коронавирусом сейчас не ответит никто, кроме самого коронавирус. Из тех данных, что есть на данный момент, в среднем отмечается полторы-две мутации в месяц, однако не каждая из этих мутации способствует изменению его основных свойств, которые влияют на его заразность, тяжесть течения болезни. Наиболее яркий пример-это штамм Дельта, который спровоцировал очередную вспышку заболеваемости и смертности по всему миру.

Поэтому ни один эпидемиолог точно не скажет, что будет дальше с коронавирусом, поскольку это будет прогноз "пальцем в небо". Подтверждением тому является ситуация осени 2021 года, когда, несмотря на все прогнозы, ситуация вышла из-под контроля.

Штамм Омикрон, о котором стало известно недавно и в отношении которого еще нет достаточной информации реально не вызывает очередного всплеска заболеваемости. Поэтому гипотетически можно говорить о том, что коронавирус становится в ряд с другими штаммами сезонных заболеваний.

Это — наиболее вероятный сценарий в дальнейшей истории вируса. То есть он будет циркулировать каждый год, наряду с другими острыми респираторными заболеваниями (их сейчас уже около 20), но летальных последствий, скорее всего, не будет. Хотя не исключено, что в течение года может появиться новый штамм, но не только коронавирус, но и гриппа, циркуляции которого не было последние два года. Грипп - это также агрессивный вирус, который мутирует. Ранее уже были известны штаммы с пандемическим потенциалом (например, свиной грипп в 2009 году).

Уровень готовности системы здравоохранения, причем не только в Украине, но и во всем мире, существенно вырос из-за пандемии. Так же, как и уровень гигиенической культуры и безопасного поведения граждан. Безусловно, не стоит на месте и фармацевтическая промышленность, которая пытается разрабатывать в срочном порядке иммунобиологические препараты (вакцины) и догонять те мутации, которым подвергается вирус.

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Поэтому в комплексе мир сегодня готов к любым случаям. Конечно, еще есть над чем работать — системно многое не сделано. В частности, не готовятся специалисты, нет работы в очагах эпидемии, не работает принцип "заболел - сиди дома", хотя несоблюдение именно этого способствует резкому увеличению заболеваемости и заставляет страны идти на непопулярные и экономически неоправданные шаги - локдауны.

Читайте такжеНа Омикроне все не завершится: почему коронавирус в 2022 году никуда не исчезнетВсе директивы ЕС и здравый смысл говорят о том, что минимизировать риски можно только путем воздействия на источник возникновения инфекции. В случае коронавируса носителем является человек. Соответственно, все мероприятия должны строиться на том, чтобы выявлять и изолировать источники инфекции. Но вместо того, чтобы изолировать больных в разных странах мира, включая украину, изолировали здоровых, чем фактически парализовывали экономику.

Сейчас в Украине не действуют какие-то существенные ограничения относительно коронавируса - большинство украинцев уже привыкли к маскам, санитайзерам, мытью рук и предъявлению сертификата о вакцинации. Конечно, есть много людей, которым это не нравится, но серьезной проблемы влияния карантинных мер на экономику или образ жизни людей нет.

Однако говорить о том, что в 2022 году мы полностью забудем про коронавирус также рано. Потому что о нем мы будем вспоминать каждую осень и весну, также, как сейчас о гриппе.

Украина приближается к тому, что большинство населения в тот или иной способ уже сталкивалась с с возбудителем, и уже есть определенный уровень иммунизации населения, но и сам вирус на месте также не стоит, адаптируется и старается обходить защиту.

Впрочем, таких масштабов смертности и заболеваемости, как в течение двух прошлых лет в ближайшее время уже не стоит ожидать. За исключением серьезных мутаций, которые существенно изменят геномную структуру возбудителя, то есть если на него перестанут влиять вакцины и естественный иммунитет после выздоровления, но и на это шансы не слишком велики.

Безусловно, возможна цикличность, ведь мы видим, что каждые 10 лет появляется новый агрессивный штамм. Но какой эта цикличность будет сейчас — 2-3 года или 10 точно сказать пока что нельзя. Тем не менее, в ближайший год этой угрозы ожидать не стоит, но стоит быть готовым и помнить о ключевых принципах противодействия вируса и соблюдать их.

Святослав Протас, бывший главный государственный санитарный врач Украины (2014-2016 гг.), старший научный сотрудник Института общественного здоровья имени А. Н. Марзеева НАМН Украины, кандидат медицинских наук, специально для Главреда

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