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Готова ли Украина к идеальному шторму в энергетике

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

9 октября 2021, 19:50

О достаточности запасов природного газа для прохождения зимнего отопительного сезона.

газ
Украину ждет непростой отопительный сезон / Reuters

Вся правда о состоянии наших газовых резервов.

Украинские ПХГ находятся в переходном периоде между периодом закачки и интенсивного отбора. Начиная с октября, когда Газпром прекратил транзит газа в Венгрию и тем самым "прикрыл" применяемые у нас схемы с виртуальным реверсом, закачка газа в наши хранилища полностью прекращена. Импорт составляет сегодня всего 5 млн. кубов в день, собственная добыча 50 млн, а потребление 55 млн. ежесуточно. То есть закачивать в хранилища нечего.

Наоборот, с учетом того, что 10 млн. кубов каждые сутки идет на экспорт в Европу, запасы начали сокращаться еще до начала отопительного сезона. По состоянию на 03.10.20121, в ПХГ находится 18,78 млрд. куб. м. газа.

А теперь определим возможный объем отбора энергоресурса в зимний период. 4,8 млрд. - буферный газ, который забирать из хранилищ нельзя в целях поддержания давления в системе. Еще 2,8 млрд. принадлежит нерезидентам в формате "таможенного склада", в том числе 2,3 млрд - в режиме short-haul. Напомню, режим short-haul - это новая услуга оператора ГТС по предоставлению свободных мощностей нашей системы для хранения и перемещения газа между соседними межгосударственными точками входа на западной границе: простыми словами, переброска газа между Венгрией, Румынией, Польшей и Словакией.

Читайте такжеЭксперт озвучил два сценария для Украины на отопительный сезон0,8 млрд. на таможенном складе принадлежит резидентам. А теперь проводим расчет: 18,78 - 4,8 - 2,8 - 0,8 = 10,38 млрд. кубов. Для прохождения отопительного сезона нам необходимо поднять из хранилищ примерно 9 млрд.

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На первый взгляд, запасов хватает, о чем и говорили представители государства. Но я бы назвал эти показатели условно достаточными и вот почему.

Во-первых, трудно согласиться с "позитивным" эффектом в виде остановки промышленных предприятий, ренабельность которых не выдерживает существующие цены на газ. Во-вторых, придется молиться на теплую зиму и, возможно, отправлять на зимние каникулы часть бюджетного сектора.

Но самое главное заключено не в этом. Если проанализировать динамику остатков в наших хранилищах накануне отопительного сезона за последние годы, то, действительно, были периоды и с меньшими запасами, чем сейчас: в 2016-м - всего 14,5 млрд.

Рекордные показатели 2019-2020 нельзя считать реперзентативными, так как в 2019-м происходила закачка газа в ожидании остановки транзита из РФ (которая не произошла вследствие подписания нового контракта), а в 2020-м просто максимально затарились дешевым летним газом.

Читайте такжеОтопительный сезон 2022: когда начнется и какими будут тарифыНо! Еще никогда мы не входили в зиму на фоне таких мизерных показателей транзита российского газа по нашей ГТС.

Напомню, в том же 2016-м, когда запасы в ПХГ упали до 14,5 млрд. кубов, объем транзита составлял 82 млрд. в год. То есть, имея минимальные запасы, можно было всегда физически отобрать российский газ из трубы, закрыв эти объемы виртуальным реверсом. За деваять месяцев этого года, транзит из РФ по украинской ГТС составил всего 32 млрд. Газпром отказывается бронировать дополнительные мощности. Скорее всего, РФ закроет контрактные 40 млрд. в этом году и все.

Резюмируя: формируя модель отопительного сезона 2021/2022, необходимо учитывать корреляцию рисков по запасам газа и объему транзита газа.

Второй немаловажный момент. У нас еще никогда не происходило сочетание условно достаточных запасов газа в ПХГ и критически низких запасов угля на складах ТЭС.

По состоянию на 4 октября по данным Укрэнерго запасы угля в Украине на складах ТЭС составили 713 тыс. тонн, хотя согласно утвержденного Кабмином графика должны были вырасти до 2,5 млн. (отставание от графика накопления - в 3,55 раза!). Более того, по сравнению с сентябрем, запасы не увеличились, а сократились. По сравнению с предыдущими годами имеем заполнение запасов угля на уровне 30-40%.

В энергетическом балансе страны, между углем и газом всегда существовали прямые перетоки: уменьшение запасов одного из ресурсов в паре уголь-газ, приводило к просту потребления второго и наоборот. Кроме того, где тонко, там и рвется.

Мы должны буквально молиться на то, чтобы до весны основные энергоблоки на наших АЭС работали без выведения из эксплуатации.

Подитоживая. Запасы газа в украинских ПХГ можно назвать условно достаточными. Модель оопительного сезона 2021/2022 нужно изучить на предмет корреляции между запасами и объемами физического транзита газа. Ситуацию ухудшают рекордно низкие запасы угля и ожидаемая чрезмерная нагрузка на атомную генерацию, где недавно арестовали счета.

Сомнительный фактор "успеха" в нынешней модели - ожидания по сокращению промышленного потребления газа на 2 млрд.

Более того. Вся нынешняя модель отопительного сезона опирается на ожидания, что буквально с 01 января 2022 Россия бросится выполнять свои обязательства по транзиту. А если она сделает паузу в 10-20-30 дней? При этом, исправно оплачивая несуществующий транзит согласно подписанного контракта.

Газпром именно так и хочет сделать, но президент РФ Владимир Путин на днях заявил, что Украине нельзя дать замерзнуть. Выходит вся нынешняя энергетическая стратегия Украины зиждется на словесных обещаниях президента соседней страны?

Правда, у нашей стратегии есть еще одна опора -зимой 2021/2022 мы, скорее всего, снимем запрет на импорт электроэнергии из Беларуси. То есть среди наших ожиданий есть и такое: Бацька все прощает и сразу же начинает буквально "закармливать" нашу энергосистему своим током...

Но любая модель - это не только ожидания того, что все сложится хорошо, весь пазл. Хорошая модель обязана предусматривать и вариант, когда все сложится плохо. Для нас это набор следующих факторов: холодная зима; снижение/прекращение транзита российского газа; отказ Беларуси продавать нам электроэнергию зимой; внеплановое выведение из эксплуатации атомных реакторов.

В таком варианте, запасы газа из условно достаточных превращаются в критически низкие. И вероятность совпадения во времени негативныз факторов, указанных выше, не такая уж и низкая.

Готова ли Украина к такому "идеальному шторму" в энергетике?

viber
ГТС отопительный сезон
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