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Четыре задачи Курской операции

Роман Свитан
19 августа 2024, 06:28
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Если будет расширена география зоны, подконтрольной ВСУ, на территории РФ, то линия фронта уменьшится.
Четыре задачи Курской операции
ВСУ продолжают расширять зону боевых действий в Курской области / коллаж: Главред, фото: росСМИ, Telegram

Курская операция нацелена на создание санитарной зоны, и это основная задача. Это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность Сумщины, прилегающей к Курской области РФ. Ведь в Судже была собрана группировка войск противника численностью несколько тысяч человек. Россияне планировали в Сумской области провести примерно такую же операцию, как и на Харьковщине. О подготовке этой операции мы неоднократно слышали на протяжении последних месяцев, просто у россиян не доходили руки до этого направления. И вот когда противник начал разворачивать боевые порядки, было решено нанести превентивный удар и создать санитарную зону на российской территории.

Это минимальная задача, и она уже выполнена на 100%, причём на отлично. Эта задача решена с высоким мастерством и профессионализмом. Наши войска просочились среди развернутых порядков россиян, выключив им радиосвязь, и развеяли российскую группировку, которая угрожала Сумам со стороны Суджи. И сейчас создаётся санитарная зона.

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Санитарная зона – это фортификационные сооружения, серьёзный укрепрайон с полосой обеспечения и минными полями. Хочу подчеркнуть, что минные поля будут на российской территории, и эти "подснежники" они ещё лет сто будут выковыривать.

Если будет расширена география зоны, подконтрольной ВСУ, на территории РФ, то линия фронта уменьшится. Ведь линия границы ломаная и составляет порядка 600 км, а с расширением санитарной зоны линия фронта уменьшится до 400 км. А сейчас уже примерно 60 км из этих 400 км обозначено.

Дальнейшее расширение географии позволит нам удержать это направление. Это первая задача, которую мы выполняем операцией в Курской области: уничтожили группировку противника там и создаём санитарную зону.

Всё это заставит российское военное руководство остановить наступление на восточном фронте, снять оттуда резервы и перебросить их на северный фронт, чтобы попытаться защитить Москву. И это наша вторая задача, которая уже решается. Направление на Москву – это край непуганых идиотов: там абсолютно пусто, можно сгонять на Москву и вернуться оттуда в течение суток, не встретив практически ни одного блокпоста. Только сейчас в районе столицы россияне начинают организовывать блокпосты.

Третья задача – уничтожение российских логистических цепочек переброски военной техники, амуниции и топлива. В районе Суджи проходит железная дорога из Беларуси на Белгород и на юг вообще. То есть топливо с Мозырского НПЗ в Белгород шло как раз мимо Суджи. Сейчас этот поток перекрыт.

Четвёртая задача, которая будет решена, если россияне не отреагируют серьёзно (а пока с их стороны серьёзности не видно) – это выход ВСУ на Курскую АЭС, уничтожение генерации и энергораспределения. Это будет примерно зеркальное действие, подобное тому, что россияне сделали с Запорожской АЭС. Саму АЭС подвергать ударам мы не будем, ведь это ядерный объект, и его никто трогать не станет. А вот трансформаторы, фидера, линии электропередач – всё это может быть уничтожено и отключено. Такие действия приведут к тому, что реакторы будут заглушены и переведены в "холодный" режим, как сейчас на ЗАЭС.

Роман Свитан, специально для Главреда

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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