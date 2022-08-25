Четыре ракеты запустили из Беларуси - а не пора ли нам ответить?

Александр Лукашенко / Фото УНИАН

Четыре ракеты запустили из Беларуси. Я думаю, что нам уже пора пускать 4 ракеты по НПЗ в Мозыре и Пинске. На каждый прилет з Беларуси конкретно кидать ответы по их стратегической инфраструктуре.

Потом по заводу калийных удобрений в Гомеле. Просто Лукашенко должен четко понимать, что когда беларусы с проклятиями будут разбегаться под ракетными ударами по стратегической инфраструктуре, то винить в этом он должен только себя.

Если Украина будет наносить ракетные удары по Беларуси, то это не будет объявление войны. Смотрите, с их территории прилетело, на их территорию вернулось. Где тут объявление войны? Лукашенко ж не считает, что находится в состоянии войны с Украиной. Так и мы не считаем.

Вот например, летит истребитель с ракетой класса "воздух-земля" из Барановичей с целью запустить ракету по Луцку или Шепетовке. Вдруг этот истребитель сбивается нашей ПВО над Беларусью. Война ли это? Нет, конечно. Это несчастный случай. Хлопок. Ну или что они там придумают. Прилетела ракета в Мозырь. Аналогично. Нарушение техники безопасности. И каждый раз Украина должна делать заявление о мире, как это делает лицемерный усатый таракан. Полезут ли беларусы в Украину? Ну, если после Крыма русские глотают, то беларусы проглотят тем более.