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Чему Украине стоит поучиться у маленького Тайваня

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

28 октября 2022, 06:22

Он показывает, как много времени мы потеряли с 2014 года и как продолжаем терять за 8 месяцев войны.

Тайвань
В Тайвани рекордное количество ракет на единицу площади / Google Maps

Годовой обьем производства ракет Тайваня составляет 500 штук. Сейчас у Тайваня 10000 тыс ракет, включая гиперзвуковые. Тайвань входит в тройку стран, которые производят гиперзвуковые ракеты.

Тайвань - что это за страна?

Тайвань (Республика Китай, не путать с КНР) - островное государство с ограниченным международным признанием в Восточной Азии. В первой половине XX века была однопартийной страной, признанной международным сообществом, что имела юрисдикцию над материковым Китаем; однако со второй половины века является демократическим государством, которое контролирует остров Тайвань и ряд других мелких островов, хотя де-факто поддерживает отношения со многими иностранными государствами. Материковый Китай, в свою очередь, стал коммунистическим.

Будучи одним из четырех "азиатских тигров", Тайвань является 26-й по величине экономикой в мире. Новейшие технологии играют ключевую роль в промышленности страны. В Республике Китай на высоком уровне находятся свобода слова, здравоохранение, образование, экономические свободы и тому подобное.

Маленький Тайвань показывает стандарты к которым нужно стремиться. Он показывает, как много времени мы потеряли с 2014 года и как продолжаем терять за 8 месяцев войны.

Если бы наше горе-ракетостроители строили хотя бы десятую часть того, что строит Тайвань, то у нас были было 400-500 ракет уровня "Точка-У", а если напряглись, то были бы и "Громы" с дальностью поражения 500 км. Впрочем, это вина не только вороватых ВПКшников, но и всей правящей элиты.

Поэтому после войны критерий адекватности власти будет прост - делает ли Украина 400 -500 ракет в год или нет. Что делает, чтобы делалось. И если это не делается, то перед вами очередные [неценз.], которым на вас плевать.

Источник

Тайвань Юрий Романенко
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