Чем закончится женский вопрос в украинской армии

Система, которая 14 тысяч призывников переваривает в течение года, не сможет справиться с миллионами женщин.
Меня спрашивают, зачем этот дебильный шаг с женщинами в армии?
Ну явно же удар по рейтингу Зеленского.
А у меня есть одно объяснение - бабло.
Когда мужичков в стране все меньше, они постепенно исчезают в недрах Польши и прочих партнеров, то возникает вопрос: как кормить военкоматы и прочую орду паразитов.
А миллионы женщин - это тот самый поток бабулесов.
Ну и штрафы само собой, для отощавшего от больших строек бюджета государства.
Ясное дело, что система, которая 14 тысяч призывников переваривает в течение года, не сможет справиться с миллионами женщин, ринувшимися в военкоматы.
Читайте такжеВойна как шансПотому традиционно на выходе будет пшик.
Как и все в нашем государстве.
Ну и еще какой-то процент разочаровавшихся в Зеленском из-за того, что не сумел остановить безумные инициативы, заложенные во времена Порошенко.
Так что схема неизменна - вонь-боль-пшик.
В тех или иных вариациях она проходит насквозь через все институты нашего государства.