Чем закончится женский вопрос в украинской армии

Миллионы женщин - это поток денег для военкоматов / УНИАН

Меня спрашивают, зачем этот дебильный шаг с женщинами в армии?

Ну явно же удар по рейтингу Зеленского.

А у меня есть одно объяснение - бабло.

Когда мужичков в стране все меньше, они постепенно исчезают в недрах Польши и прочих партнеров, то возникает вопрос: как кормить военкоматы и прочую орду паразитов.

А миллионы женщин - это тот самый поток бабулесов.

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Ну и штрафы само собой, для отощавшего от больших строек бюджета государства.

Ясное дело, что система, которая 14 тысяч призывников переваривает в течение года, не сможет справиться с миллионами женщин, ринувшимися в военкоматы.

Читайте такжеВойна как шансПотому традиционно на выходе будет пшик.

Как и все в нашем государстве.

Ну и еще какой-то процент разочаровавшихся в Зеленском из-за того, что не сумел остановить безумные инициативы, заложенные во времена Порошенко.

Так что схема неизменна - вонь-боль-пшик.

В тех или иных вариациях она проходит насквозь через все институты нашего государства.