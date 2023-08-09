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Чем больше мы будем бить по территории РФ, тем веселее будут переговоры

Тарас Загородний
9 августа 2023, 06:44
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Россия может стать проблемой не только для Саудовской Аравии, но и Франции и других стран.
Тарас Загородний
Тарас Загородний / Главред

Украина должна управлять войной. Чем больше мы будем бить по территории России, тем веселее будут проходить переговоры в наших интересах. Если мы будем пассивны, переговоры будут, но не в наших интересах – так устроен мир.

Переговоры перманентно ведутся с первых дней войны, потому тут нет поводов расстраиваться. Вспомните, в первые три месяца войны после 24 февраля Европа вообще предлагала Украине сдаться. Был известный план премьер-министра Италии Драги, который состоял из четырех пунктов, а в переводе с дипломатического языка означал одно – "отдавайте территории, сдавайтесь, закрепляйте нейтральный статус, забудьте о НАТО", то есть все "хотелки" Российской Федерации. 16 июня прошлого года тройка европейских лидеров – Макрон, Шольц и Драги – приезжала в Киев конкретно с целью уговорить Киев сдаться. Зеленский сказал твердое "нет" и повез их в Бучу, и после увиденного там они не посмели требовать от Украины прекратить воевать. После того многое изменилось, в частности, европейские страны были вынуждены начать помогать Украине.

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Более того, стали также заметны противоречия между интересами Европы и США в отношении России. Если Европа уже понимает, что Россия является экзистенциональной проблемой и угрозой для нее, тогда как Китай в ее концепции считается партнером, то для американцев, наоборот, Китай – это соперник и военный противник, а Россия является проблемой, которая при определенном раскладе должна играть на стороне США в потенциальном конфликте с Китаем. Кстати, поэтому от британцев и французов уже поступили дальнобойные ракеты, а вот от американцев ATACMS до сих пор нет.

Кроме того, Украине необходим собственный ВПК. Без переноса войны на территорию Российской Федерации ничего не будет, поскольку в таком случае переговоры, которые начинаются, закончатся для нас плохо. Если у нас будет боеспособная армия на момент переговоров, если мы будем наносить удары по Москве и Новороссийску, уничтожим новороссийские порты, остановим экспорт российской нефти, переговоры будут проходить намного веселее. Но для этого нужно свое оружие. Россию не следует недооценивать.

Россия может стать проблемой не только для Саудовской Аравии, но и Франции и других стран. Москва еще со времен СССР поставляет в Африку советское вооружение, но что будет, если туда хлынут дроны и другие вооружения? Шахеды могут пролететь и по французской базе в Нигере. И что тогда будут делать другие государства, остается вопросом.

Следующий шаг – проведение саммита мира. Украина сделала правильный ход, который позволит странам, которые заявляют о нейтралитете, изменить свою позицию.

Тарас Загородний, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Тарас Загородний
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