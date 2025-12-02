Чего ждать от переговоров Уиткоффа и Путина

Теперь все ждут, какой ответ представитель США получит в Кремле.

Переговоры с США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Screenshot / suspilne.media

Мировые СМИ публикуют подробности вчерашних переговоров между украинцами и американцами в гольф-клубе Стива Уиткоффа. Axios со ссылкой на неназванных украинских чиновников сообщает, что разговор был сосредоточен на том, где будет проходить фактическая линия разграничения с Россией в рамках возможного мирного соглашения.

В свою очередь, высокопоставленный представитель США сказал WSJ, что переговоры затрагивали возможные сроки проведения новых выборов в Украине и "перспективу обмена территориями" между РФ и Украиной. "Другие ключевые вопросы остаются нерешёнными, включая характер гарантий безопасности Украине со стороны США и Запада, а также то, будет ли Кремль продолжать требовать международного признания территорий, которые он захватил", — говорится в публикации.

Сегодня Стив Уиткофф должен отправиться в Москву для встречи с Путиным. Теперь все ждут, какой ответ представитель США получит в Кремле. И в этой связи просочившаяся в СМИ информация наталкивает на размышления.

Получается, что американцы обсуждали с украинцами внутриполитические требования к Киеву.

Особенно это касается вопроса проведения выборов — с учётом очередных попыток Путина трактовать Конституцию Украины и рассуждать о мнимой "нелегитимности" власти. Будет крайне печально, если Москве удастся увести переговоры в сторону обсуждения внутренних дел Украины и тем самым заболтать ключевые вопросы, первый из которых — прекращение огня.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

