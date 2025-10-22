Чего ждать от новой встречи Трампа и Путина

До этого Песков и тот же Рябков грубо отреагировали на идею Трампа остановиться на текущей линии фронта.

https://opinions.glavred.info/chego-zhdat-ot-novoy-vstrechi-trampa-i-putina-10708217.html Ссылка скопирована

Трамп и Путин / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот с видео

От Анкориджа к "Будапешту".

Трудно не заметить, что после разговора Трампа с Путиным 16 октября начался обмен информационными ударами в контексте подготовки к будущей встрече.

Причём амплитуда растёт.

видео дня

Последние слухи: после вчерашней беседы Рубио и Лаврова, где должны были обсуждаться детали их очного контакта, якобы принято решение отложить встречу даже на уровне министров иностранных дел.

На что отреагировал штатный злодей МИДа РФ Рябков: нельзя отложить то, что "не планировалось". Мол, встречу министров придумали журналисты, Россия её не подтверждала. Это формально оставляет пространство для манёвра.

До этого Песков и тот же Рябков грубо отреагировали на идею Трампа остановиться на текущей линии фронта.

До этого протестировали реакцию публики на гипотетический отказ Путина от попыток оккупации правобережной Херсонщины и части Запорожья "в обмен" на Донбасс.

Ну, и закрепили вбросом, что британцы собираются убить Путина в Будапеште, поэтому надо переносить в Дубай. Видимо, кровожадность британцев в Дубае не действует. Что несколько обидно для товарища Орбана.

Это трудно интерпретировать иначе, чем заготовки россиян для срыва встречи или максимального затягивания подготовки. А также попытки набить цену. Ничего нового.

Ибо по состоянию на сейчас Путин не продвинулся ни в чём по сравнению с Анкориджем и может лишь повторить Трампу то, что американскому президенту уже не понравилось.

Т.е., по факту нет предмета.

Также лёгкую неопределённость создаёт тайминг.

31.10 – 01.11 может состояться встреча Трампа с императором Си. Они будут говорить о своём. Точно не об Украине, но вот тему России могут затронуть. И что-то доведут Путину. Что может отразиться и на сценариях войны.

Поэтому в ближайшие недели отсутствие осязаемого предмета будут маскировать мегатоннами вбросов и различных шокирующих подробностей. А реальная "подготовка" будет идти в Купянске, Лимане и на российских НПЗ.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред