Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Чего ждать от новой встречи Трампа и Путина

Алексей Копытько
22 октября 2025, 06:10
94
До этого Песков и тот же Рябков грубо отреагировали на идею Трампа остановиться на текущей линии фронта.
Чего ждать от новой встречи Трампа и Путина
Трамп и Путин / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот с видео

От Анкориджа к "Будапешту".

Трудно не заметить, что после разговора Трампа с Путиным 16 октября начался обмен информационными ударами в контексте подготовки к будущей встрече.

Причём амплитуда растёт.

видео дня

Последние слухи: после вчерашней беседы Рубио и Лаврова, где должны были обсуждаться детали их очного контакта, якобы принято решение отложить встречу даже на уровне министров иностранных дел.

На что отреагировал штатный злодей МИДа РФ Рябков: нельзя отложить то, что "не планировалось". Мол, встречу министров придумали журналисты, Россия её не подтверждала. Это формально оставляет пространство для манёвра.

До этого Песков и тот же Рябков грубо отреагировали на идею Трампа остановиться на текущей линии фронта.

До этого протестировали реакцию публики на гипотетический отказ Путина от попыток оккупации правобережной Херсонщины и части Запорожья "в обмен" на Донбасс.

Ну, и закрепили вбросом, что британцы собираются убить Путина в Будапеште, поэтому надо переносить в Дубай. Видимо, кровожадность британцев в Дубае не действует. Что несколько обидно для товарища Орбана.

Это трудно интерпретировать иначе, чем заготовки россиян для срыва встречи или максимального затягивания подготовки. А также попытки набить цену. Ничего нового.

Ибо по состоянию на сейчас Путин не продвинулся ни в чём по сравнению с Анкориджем и может лишь повторить Трампу то, что американскому президенту уже не понравилось.

Т.е., по факту нет предмета.

Также лёгкую неопределённость создаёт тайминг.

31.10 – 01.11 может состояться встреча Трампа с императором Си. Они будут говорить о своём. Точно не об Украине, но вот тему России могут затронуть. И что-то доведут Путину. Что может отразиться и на сценариях войны.

Поэтому в ближайшие недели отсутствие осязаемого предмета будут маскировать мегатоннами вбросов и различных шокирующих подробностей. А реальная "подготовка" будет идти в Купянске, Лимане и на российских НПЗ.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Алексей Копытько
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны РФ ударили по Запорожью: в городе - пожары, тысячи людей без света

Дроны РФ ударили по Запорожью: в городе - пожары, тысячи людей без света

07:19Война
В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу

В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу

06:46Война
Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условия

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условия

04:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

Китайский гороскоп на завтра 22 октября: Тиграм - стыд, Змеям - глупости

Китайский гороскоп на завтра 22 октября: Тиграм - стыд, Змеям - глупости

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

Последние новости

07:19

Дроны РФ ударили по Запорожью: в городе - пожары, тысячи людей без света

06:46

В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицуФото

06:10

Чего ждать от новой встречи Трампа и Путинамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках шеф-повара на кухне за 19 секунд

05:00

Настоящие везунчики: четыре знака зодиака сегодня будут идти в ногу с фортуной

Последнее предупреждение США: Огрызко – о том, что Трамп будет делать с Путиным, и финале жизни РФПоследнее предупреждение США: Огрызко – о том, что Трамп будет делать с Путиным, и финале жизни РФ
04:45

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условияВидео

04:36

Почему нельзя убирать в праздник 22 октября: строгие приметы в этот день

04:14

Принц Уильям готов "объявить войну" Гарри и Меган - что произошло

03:53

Свеча будет гореть долго: трюк с картошкой, который спасет во время отключений света

Реклама
03:36

Витамин С на подоконнике: как вырастить апельсиновое дерево у себя домаВидео

02:43

Три знака зодиака могут вытянуть "золотой билет" до конца октября: кто в списке

01:30

Дженнифер Лопес обратилась к магии, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ

01:21

Киев под атакой баллистических ракет: в городе прогремели взрывы, работает ПВО

01:04

"Быть или не быть" саммиту Трампа и Путина: в Венгрии сделали заявление

21 октября, вторник
23:59

Storm Shadow прорвал оборону РФ: ВСУ "отминусовали" важное звено ВПК России

23:37

Криштиану Роналду зажег под хит Верки Сердючки - детали

23:05

Это не мелочь: эксперты раскрыли, что не стоит игнорировать при замене шины

22:41

"В течение 24-72 часов": украинцев предупредили об угрозе массированного удара

22:19

"Официальное сообщение": раскрыта истинная причина смерти Андрея Diezel Яценко

22:06

Полгода накапливали технику: полковник запаса раскрыл намерения врага на фронте

Реклама
21:54

Забудете о "Селедке под шубой": этот салат из свеклы покорит с первой ложки

21:31

Без тонометра: ученые раскрыли новые правила измерения артериального давленияВидео

20:53

"Игроки его слушают": кто имеет большее влияние на "Динамо", чем Шовковский

20:38

"Муж нигде не смог найти 95-й": в РФ бензиновый кризис набирает обороты

20:28

Ошибаются почти все: где хранить овощи, чтобы они оставались свежими дольше

20:21

Украинские бойцы отбили масштабный штурм РФ: где удалось "перемолоть" врага

20:21

Озера, по которым можно ходить: кипящие, асфальтовые и пятнистые чудеса Земли

20:15

12 шагов для мира - Украина и Европа готовят план окончания войны, его условия

20:06

Лук на перо без хлопот: простой осенний трюк и не только для огородаВидео

19:40

Придет внезапное похолодание и усилятся дожди: объявлено штормовое предупреждение

19:38

Завтрак из яйца совершенно по-новому: шикарный рецепт из четырех ингредиентов

19:21

Кремль сорвал переговоры с Трампом в Будапеште и выдвинул новые условия по Украине

19:12

Украина готова закончить войну: Зеленский вышел с решительным заявлением

19:10

РФ выбрала новый путь ударов по Украинемнение

19:07

Трамп резко отменил встречу с Путиным в Будапеште - первые подробности

19:03

Нацисты и Ковчег Завета: историки объяснили, зачем Гитлеру был нужен артефакт

18:51

Минус самолеты у врага: в СБУ раскрыли детали удара по российскому аэродромуВидео

18:38

Опытные хозяйки призвали поставить в шкаф каштаны - зачем это нужно

18:37

Сверхважный нюанс: что надо сделать перед посадкой озимых чеснока и лука

18:32

Путин и Трамп встретятся в Будапеште - известна дата

Реклама
18:08

Культурное мародерство России: как веками грабят Украину

18:04

На концерте Бужинской в Николаеве подрались женщины: певица в шоке, в Сети спорят

17:51

Мобилизация с 18 до 24 лет - в Украине заработали важные изменения

17:39

Почему канадцы зимой выходят на улицу в шортах: неожиданный ответ

17:33

Пенсия с минималки: на какую сумму могут рассчитывать украинцы

17:28

Женщина привела собаку в центр дрессировки: поведение пса на занятиях обескуражило

17:27

Времени осталось немного: когда в Украине начнет дорожать базовый продукт

17:16

Что на самом деле оставили ледники на Полесье - ученые удивлены

17:02

С приходом экс-детектива НАБУ Рыковцева в "Укрзалізницю" государству был нанесен ущерб на 77 млн грн, – эксперт

16:52

Как укоротить джинсы без подрезания: секретный способ от блогера

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять