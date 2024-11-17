'Быстрый мир': почему у Дональда Трампа нет никакой волшебной палочки

О сложности процесса немного в контексте всех этих ожиданий мира из-за Трампа.

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Война не сможет закончиться одномоментно / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Вот я наблюдаю за всеми этими движениями вокруг переговоров, заморозок, выборов и этого всего снаружи и в Украине. И мне вроде все это очень интересно, но меня как человека с определенным менеджерским опытом не таких больших проектов, как мирные переговоры и заморозка войны континентального масштаба волнует один вопрос: понимают ли все авторы масштаб и сложность задачи?

Ну то есть все эти свидетели завершения войны зимой - весной понимают следующие мелочи:

Установление линии разграничения между сторонами может занять минимум полгода, потому что проводить ее придется через сотни сел, посадок, рек и озер. Потому что это действительно не Минские, где сторонами были Украина vs "ДНР" (террористическая организация. - ред.) - ЛНР, которые прокси России, но все же не полноценные государства. То есть с большой совестью на линию в целом клали обе стороны. Здесь так не будет. Единственный быстрый сценарий "разграничения" - по административным границам. Здесь тоже такого не просматривается.

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Контроль процесса из пункта 1 и контроль процесса прекращения войны должен кто-то удостоверять. В Корейской войне это была совместная комиссия сторон. То есть эту комиссию надо сформировать, туда надо добавить - условно - посредников, которым обе стороны условно доверяют (например, ОАЭ, Катар, КСА) и представителей союзников и партнеров обеих сторон (Китай, Индия - США, ЕС). Эти решения должны быть приняты на уровне ООН или на уровне ключевых игроков. До этого много месяцев.

Составление и уточнение списков на обмен может занять неизвестно сколько. Потому что надо будет сосчитать, извините, списки погибших, пропавших без вести и всех, кто будет находиться в России и Украине на тот момент. Интересно, сколько наших пленных Россия могла бы скрыть, как КНДР и Китай скрыли южнокорейских и американских. Нам бы не очень хотелось десятилетиями искать наших там.

Инертность дипломатических процессов. Тот поехал туда, тот с тем переговорил, передал третьему, стороны подумали, взвесили, решили, вернулись с собственной позицией, еще раз подумали. Все поработали с общественным мнением. Вернулись, еще раз передоговорились, а тут на фронте что-то изменилось - о, давайте еще раз передоговариваться.

Это я взял только 4 аспекта. Без учета которых какая-то заморозка не произойдет. Потому что от уменьшения интенсивности боевых действий до фиксации прекращения огня (а отдельные боевые столкновения продолжались и дальше) в Корейской войне прошел год. А у нас пока никаким уменьшением интенсивности и не пахнет.

У Дональда Трампа и кого-либо еще нет никакой волшебной палочки, которая может все эти процессы ускорить. Даже если переговоры будут о фиксации неблагоприятного результата для одной из сторон или для обеих. Сейчас вот второе - наиболее вероятное. Сейчас нет реалистичных сценариев завершения войны, где кто-то уйдет довольным.

И да, я искренне рад, что мне не приходится и не придется принимать столь сложные решения, как нашему руководству. Нравится оно кому-то или нет, мы можем желать или бояться разного, а ответственность нести все равно Зеленскому.

Поэтому, уважаемые дамы и господа, политики и политикини, которым не хочется выборы провести, аналитики и аналитикини, эксперты и спикеры. Давайте как-то возвращать общество к реальности, в которой война будет продолжаться еще много-много месяцев. И никакие переговоры, даже если они будут, не будут быстрыми. А если дипломаты работают - пусть работают. В любом случае у них всегда много работы.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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