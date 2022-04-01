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Быстрая карма: почему россияне заслужили войну на своей территории

Николай Фельдман

журналист

1 апреля 2022, 18:08

Кремль понимает только силу и её применение на территории РФ обязано происходить, если мы хотим заставить их убраться.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
Пожар на нефтебазе в Белгороде ни на шутку напугал россиян / Reuters

Всю неделю жители Белгорода испытывали смешанные чувства. С нашей стороны обстреливались российские пограничные пункты пропуска, куда-то прилетали некие снаряды, странным образом взорвался склад боеприпасов возле Белгорода. Произошла даже информационная атака. Местные власти отделывались успокаивающими заявлениями. Там человеческий фактор случился, а там снаряды слишком далеко упали от города, а обстрел на границе и вовсе ничем не грозит населению. Но вот нефтебаза сильно их напугала.

ПВО не сработали, вертолёты пролетели низко, спокойно влупили по нефтебазе прямо в городе и улетели безнаказанно. Так началась война в самой России. Паника зашкаливает, тем более, что интуитивно белгородцы понимают, что ответка приходит в их дом абсолютно заслуженно.

Интересно, что комментаторы событий в самой России, те которые нам сочувствуют, еще день назад спешили заявить, что Украина, мол, не должна позволять себе вести боевые действия на территории России. Наивные.

Конечно, Украина обязана вести боевые действия на территории России. Кремль понимает только силу и её применение на территории РФ обязано происходить, если мы хотим заставить их убраться.

Не остановит их это? Значит нужно продолжать ассиметричные действия. Не нужно забывать - все россияне не могут выговорить слово "паляниця" и много остальных украинских слов. А вот огромное количество украинцев может говорить на чистейшем российском наречии. Надо только не гэкать, не говорить "шо" и "тю". И всё.

Читайте такжеПожар на нефтебазе в Белгороде: Кулеба не подтверждает, но и не опровергает "роль Украины"Так что поприветствуйте войну, твари, вы так долго её хотели и так рьяно оправдывали.

Ну так получайте ее в своих городах.

Карма наступает быстро.

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новости России война в Украине Николай Фельдман
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