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Бунт в потемкинской деревне

Тарас Сидоржевский

Главный редактор glavred.info

22 сентября 2022, 14:55

Россия слишком запугана, чтобы восстать. Более того, русские уже четко понимают, что проиграют.

Митинг в Москве
Участник антивоенного митинга в Москве / nationalreview.com

Владимир Путин - клинический игроман. Он пытается отыграться, постоянно повышая ставки, в надежде на то, что финальный выигрыш затмит все проигрыши до этого. Любой психолог или нарколог ему бы объяснил, что самое лучшее в такой ситуации – остановиться и попытаться понемногу все исправить. Иначе – катастрофа. Но у Путина есть человек, который носит его кал в чемодане, есть куча клерков и охраны, но вот мозгоправа, судя по всему, как раз у него не найдется. И такую рекомендацию ему дать некому.

Во время вчерашнего обращения бункерный дед объявил о частичной мобилизации и при этом снова пригрозил ядерной войной. На что и на кого был его расчет?

Кого он пытался запугать?

Украинцев? Нет, мы уже пуганные. Запад? Нет, там также приняли стратегическое решение на институциональном уровне – гадину добивать.

Это, скорее, было обращение к своей собственной черни. Запуганной, трусливой и безвольной. Путин им буквально сказал следующее: "Мы объявляем мобилизацию. Я заберу на смерть для начала 300 тысяч человек, ваших мужей, отцов и детей. Они, понятно, трупы, но остальные пока могут выдохнуть. Если дела пойдут плохо и дальше, мы и дальше будем проигрывать, я начну ядерную войну. И тогда умрут не 300 тысяч, а миллионы. Мобилизация – это цветочки. Если надо будет, я убью вас всех".

Вот что услышал российский обыватель, возможно, сам того не осознав. И слова "это не блеф" были рассчитаны как раз на него, на обывателя – чтобы он еще больше оцепенел - из-за страха превратиться в радиоактивный пепел. Ведь "мы в рай, а они просто сдохнут", не так ли?

Многие питают какие-то надежды на российский бунт. Но страх глубоко сидит в россиянах. Никакого бунта там не будет, как минимум пока жив Путин. Эти 300 тысяч под страхом тюрьмы, ядерного удара или гражданской войны потопают на убой. Либеральные митингующие, в свою очередь, отсидят по 15 суток и с чистой совестью разлезутся по конурам смотреть "Дождь" и считать дни, проведенные Навальным за решеткой. Вот и все, здесь нечего обсуждать. Важно другое…

Понятно, что объявление Путиным о референдумах и частичной мобилизации – это попытка вдохнуть жизнь в уже полудохлую Z-идеологию, не говоря уже о "новороссии". Никто уже басни о неонацистах всерьез не воспримет – это просто отговорка. Попытка Путиным реанимировать этот тлен обречена. И вот почему.

Дело в том, что после поражения в Харьковской области условный российский патриот наконец-то встретился с реальностью. Даже для него маски уже окончательно сброшены. Условный ванька теперь точно знает, что проиграет. Ведь он уже окончательно понял, что живет в огромной потемкинской деревне размером в одну шестую суши планеты.

Глубоко в душе каждый житель болот осознает, что в любой сфере, если сковырнуть пеструю обертку, не будет ничего стоящего - всюду фальшивка. Это относится как к материальным, так и понятийным вещам – то, что можно пощупать и нет. Русские знают, что врут всему миру и себе, что чего-то стоят. На самом деле, у них нет ничего. Ничего конкурентоспособного и интересного для мира. Они во всем отстают. Они во всем подражают. И больше всего на свете они боялись, что эта обертка исчезнет и весь мир увидит, что под ней – пустота или в лучшем случае подделка. Неудачное подражание западным образцам. Но наконец-то этот день настал. И единственный оставшийся актив России – это страх. Да и тот уже практически не работает, порог пройден.

У них нет ничего. Подумайте о любом "плоде" российской цивилизации. Всюду будет либо "липа", либо присвоенное. Либо украденное, либо то что носят за Путиным в чемодане. Ну, или зияющее "ничего". Это везде – от российского автопрома и уличных толчков до национальной кухни и истории (украденной, кстати, у нас). От "великой победы" (благодаря ленд-лизу США, участии украинцев и других народов) до полетов в космос (благодаря уроженцу Житомира Королеву). От "русского" борща до танка Армата (глохнущего на параде). Деревни без газа, алкоголизм, нищета, интеллектуальная деградация, коррупция и ложь, ложь, ложь. Всюду зияющая дыра лицемерия, лени, жадности и трусости. В лучшем случае их фундамент – рыхлые и гнилые остатки СССР.

Что есть твердого в России – это нефть и газ. Но и здесь не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понимать, что полезные ископаемые заканчиваются, а мир двигается в сторону возобновляемой энергетики, и в лучшем случае через несколько поколений не будет и этого.

Русские на подсознании все это понимают. Но и украинцы очень хорошо все это помнят, ведь очень долго жили с россиянами в одному культурном и информационном пространстве. Мы очень хорошо их знаем и понимаем их логику.

До недавнего времени для россиян существовал хотя бы миф о непобедимой российской армии – хоть что-то было. Но теперь и этого нет, после харьковского поражения - окончательно. И ничего эти 300 тысяч не исправят. Впереди – поражение, ведь понятно, что с украинской стороны тоже ничего не мешает мобилизовать дополнительно столько же. И призванные украинцы встанут под ружье - чтобы защищать свою страну, своих людей и свои семьи. И что оружия нам дадут еще больше. И что мотивации нам не занимать.

А у них что? Только страх, получается. А так не побеждают.

Тарас Сидоржевский, главный редактор сайта Главред.

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