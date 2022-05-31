"Братьев" придется выпроваживать силой: как Россия сама подталкивает Украину к перелому в войне

Россия побуждает Украину искать нестандартные способы противодействия агрессору / УНИАН

Отсчет дней российского нашествия перевалил за три месяца – достаточный срок для определенных обобщений. Особенно, когда немало людей ожидают перелома в войне в пользу Украины и подсознание внушает, что это может произойти в сотый день войны. Или в сто первый или сто второй, а лучше на девяносто девятый. Вся Украина ждет крупное наступление, которое называет "переломом", когда рашисты начнут быстро отходить за границу, не дожидаясь персональные приглашения от ВСУ.

Великолепная картина, впрочем не помешают некоторые уточнения.

Уточнение первое – о рашистах. Оккупанты чувствуют дискомфорт для себя в Украине, но для тех из них, кто прибыл из далеких провинций московской империи, это состояние привлекательнее, чем жизнь на родине. Поэтому если их будут гонять в атаки не каждый день, а по крайней мере раз в неделю и не надолго, то такой образ жизни многих из них вполне устроит.

В Херсонской и в оккупированной части Запорожской области их в атаки не гоняют. Поэтому, когда они не стреляют из пушек куда-то за горизонт, то жрут черешню, мародерствуют и ждут "дембель". Их мечта: чтобы фронт стабилизировался и была позиционная война, подобно той, что 8 лет шла на востоке Украины. Те гарнизоны, что стоят далеко от фронта, в Бердянске, Кирилловке, Скадовске или Мелитополе ужасов войны не видят и наслаждаются морем и жизнью так же, как гитлеровцы наслаждались им во Франции.

Ожидания первого месяца войны на быструю и тотальную деморализацию у армии вторжения были с самого начала завышенными. Россияне на бытовом уровне никогда не считали украинцев братским народом, чтобы им об этом не говорили с высоких трибун. Тем более, что и те, кто так говорил, сами в это не верили. Для московитов и тех, кто отзывается на имя "русские", украинцы всегда были порабощенными слугами, но более способными, сообразительными и трудолюбивыми, чем разные "азиаты". Поэтому никакого "братания" и массовой сдачи в плен за три месяца в армии вторжения не произошло и в ближайшее время не произойдет. "Братьев" придется выпроваживать силой.

Кремль оккупационные войска тоже выводить не собирается. Его вассалы, такие как "кадыровцы", уже планируют, как они будут хозяйничать в отданном им Мариуполе. Московские чины и коммерсанты тоже не только строят подобные планы, но и воплощают их в жизнь. Москвичи жрут продукты украденные и вывезенные из Украины и чувствуют то же удовольствие, что и берлинцы в 1940 г., когда получили "трофейные" сыр и вино из Франции.

Читайте такжеПерелом в войне с Россией: почему Германия и Франция боятся победы УкраиныКремль, российская армия и народ едины в том, что из оккупированных областей Украины уходить несладко. Армия и народ надеются, что Кремль как-то об этом с Украиной договорится. Кремль оправдывает их доверие, потому Песков с непревзойденным цинизмом и ответил: "Это не территориальные уступки - Киеву нужно признать ситуацию де-факто и просто здраво оценить".

Впрочем, только официальных заявлений о предоставлении Украине противокорабельных ракет с радиусом действия свыше 200 км и разговоров в Великобритании, Дании, Литве и Турции о деблокаде украинских портов оказалось достаточно, чтобы Кремль сам начал "здраво оценивать ситуацию" и прекратил попытки своего флота подойти в Одессу. Московиты "оказались понятливыми", как писал когда-то Лесь Подервянский.

Уточнения второе, как практически заставить Москву и ее народ "здраво оценить ситуацию", и не только в Черном море, но и на суше. К сожалению, здесь за три месяца нашим командованием было сделано несколько досадных ошибок. В конце концов, не только враг ошибся с блицкригом.

Главная ошибка в том, что мы воюем слишком канонически. Это и неудивительно, поскольку главнокомандующий генерал Валерий Залужный отличник по военной подготовке. Поэтому он, согласно канонам, два месяца накапливал силы до генерального наступления с троекратным превышением над противником в местах прорыва.

Читайте такжеРоссию ждет большая и болезненная перезагрузка: почему РФ не одержит победу в войне в УкраинеНе только мы, но и московиты тоже воюют канонически, хотя и по несколько иным канонам. Преимущественно по канонам немецкой военной школы времен Второй мировой войны с некоторыми дополнениями от себя. В РФ тоже ждали большого наступления и выдающиеся победы. Даже дважды: сначала на 9 мая, а затем на сто дней.

"Царь с боярами" дважды был вынужден объяснять народу, что такого не будет, но наступление идет по плану и все задачи выполнены. Наши обозреватели и командование тоже уверяют: отступление из Лимана и других городов тоже происходит по плану. Но многим такой план не нравится и есть желание его пересмотреть, потому что так и отступление в Москву Красной Армии или Кутузова можно назвать "маневренной обороной". Как иронизируют французы, они могли бы выиграть войну у немцев в 1940 г., если бы имели возможность отступать по дну Атлантического океана.

Бытует мнение, что стоит не собирать все силы для большого наступления, а воевать не канонически и атаковать врага локально на всех возможных направлениях. Такое целесообразно было делать еще с середины апреля, особенно на юге, пока враг не стянул больше сил и не нарыл окопов. Если бы это происходило, то и линия фронта могла сейчас быть не под Гуляйполем, а ближе к Мелитополю.

Ситуация с обороной Мариуполя тоже выглядела бы иначе, если бы фронт был в 30-50 км от него, а не в ста. Идея дать врагу взыскать побольше войск в одной локации, а потом всех их накрыть "Градами", если иного чудо-оружия нет, может и каноническая, но можно пойти и другим путем.

Нестор Махно, который военных академий не заканчивал и даже в армии не служил, прекрасно бил царских офицеров, как из Белой, так и Красной армии, а не ждал, когда союзники дадут ему гаубиц до отвала. От маневренной обороны уже давно пора переходить к маневренным атакам, чтобы не давать врагу накапливать силы, чем он два месяца и занимался на юге и вблизи Херсона и Кривого Рога. Хорошо что он канонически раз от раза скапливался в Чернобаевке, а ВСУ накрывали его с неканонических позиций.

Возможность применения такой тактики уже отпугнула рашистов, которые увидели в наших контратаках на северо-восток от Харькова не желание выйти к границе и стать на нем, а невесть что. Как канонические военные они увидели в этом план перекрыть дорогу из Волчанска в Изюм, забыв, что имеют еще один путь снабжения из Валуйков, которые Сталин отдал РСФСР.

Читайте также"Освобождение" Донбасса не удалось: как РФ один за другим проваливает свои планы по УкраинеИз-за этого они дважды с перепугу заливали фосфором местечко Тернова, пока не сообразили, что это глупость. Когда поняли, то почему-то решили, что наша армия собирается идти освобождать Белгород от рашизма и требовать вернуть село Середа, которое Сталин тоже отрезал к РСФСР. Из-за этого в Белгородской области заминировать пути и поля вдоль границы. В последние дни мая рашисты даже возобновили контратаки на уже потерянные ими населенные пункты вблизи Харькова.

Похоже, что враг, опасаясь обещанного нами генерального наступления, которое приведет к перелому ситуации на фронтах, сам начинает применять тактику если не маневренных атак, то отвлекающих движений. Обстрелы и попытки атак в направлении Харькова, обстрелы пограничных районов в Черниговской и Сумской областях, воинственное шевеление Лукашенко – всем этим он намерен не позволить нам собрать все силы в кучу и наступать по канонам. Итак, враг сам принуждает нас к отклонению от канонов и поиску других вариантов. Возможно, их находка и приведет к тому перелому в войне, которого все ожидают.

Сергей Климовский, блогер, кандидат исторических наук