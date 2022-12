Большая русская ИПСО о 'новом масштабном наступлении в 2023 году'

По состоянию на сейчас Россия не имеет возможностей для проведения нового широкого наступления.

Решаться все будет на поле боя / 93-тя ОМБр Холодний Яр

У американцев есть очень классная фраза fake it untill you make it - притворяйся пока не сделаешь это правдой. Кажется на фоне своих поражений и осложнений на фронте - русские будут переходить к реализации американского принципа.

Так что нас ждет крупное российское ИПСО (информационная психологическая спецоперация) под названием "новое масштабное наступление в 2023 году". Это ИПСО выполняет очень много целей. Во-первых, убедить всех, что без переговоров и уступок война не закончится. Путин будет идти до конца. Цель заставить Запад признать, что Россия должна хоть что-то получить в этой войне, иначе она не закончится. Во-вторых, еще больше держать в напряжении украинское общество и армию. Это должно бить по нашей экономике и попыткам встать на ноги. В-третьих, это мобилизует веру россиян в то, что неудачи в этом году будут компенсированы в следующем. В стиле, что и Советский Союз сначала проигрывал фашистам, но потом гнал их в Берлин.

С целью реализации этого ИПСО будут предприниматься различные шаги. Во-первых, активизация международной политики по линии СНГ, Китай, Африка и Ближний Восток. Цель - поиск ресурсов и вовлеченности, показывая Западу, что россия еще имеет откуда брать помощь для продолжения войны. Будет активно разыгрываться карта Беларуси, чтобы отвлекать наши войска и дополнительно пугать Европу. Будет разыгрываться угроза ядерного удара. Причем волнами - активизация и спад. Во-вторых, будет делаться немало внутренних шагов, главный из которых - подготовка к всеобщей мобилизации. Этот процесс уже идет активно, и вы можете увидеть в опросе Икар, что 58% уже не против всеобщей мобилизации. Эта карта особенно будет пугать нас и Запад.

На самом деле, по состоянию на сейчас Россия не имеет возможностей для проведения нового широкого наступления. Лично я сомневаюсь, что она будет иметь. О наступлении можно вести речь, когда заканчиваются артиллерийские боеприпасы уже, когда надо снимать Т-62 и другой металлолом, когда пришлось брать у Ирана мопеды, чтобы атаковать нашу энергоинфраструктуру. В конце концов, для начала им бы взять Бахмут, чтобы разговаривать о новом походе на Киев. Поэтому в большой степени - это все будет просто ИПСО.

Я бы хотел вас успокоить и сказать - будьте спокойны, это всего лишь ИПСО. Но, к сожалению, не могу. Потому, что fake it провоцирует make it. Они могут остановиться на Донбассе, перебросить войска в Беларусь и снова выпереть на Киев. Я бы так и сделал на их месте, когда цель - переговоры. Конечно, это будет самоубийство для них, но для нас - это трагедия.

Поэтому единственное, что я вам могу сказать - не читайте "советских российских газет" ближайшие месяцы. Чтобы вы не читали, не слышали - не воспринимайте это как факт. Единственное, что все должны помнить: победа в войне решается на поле боя. Мы это доказали в этом году, докажем и в следующем.

